克林斯曼入境仅两天就“急匆匆”前往美国休息. February. 13, 2024 08:59. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国男子国家足球代表队主教练尤尔根•克林斯曼（照片）10日启程前往美国。这距离球队结束在4强赛中被淘汰的亚洲杯赛程，从卡塔尔归国仅隔两天。 据大韩足球协会透露，克林斯曼主教练10日下午乘飞机飞往美国加利福尼亚州洛杉矶。回来的日子没定下来就走了。德国出身的克林斯曼主教练在担任美国男子国家代表队主帅的2012年获得了美国国籍，具有双重国籍。克林斯曼结束亚洲杯征程后于8日抵达仁川国际机场入境口后表示：“下周左右将前往美国休息调整一段时间。休息后将前往欧洲考察在欧洲联赛效力的球员”，但出国日程稍微提前了。 去年2月被选为代表队主教练的克林斯曼此前离开韩国的时间很多，引发了所谓的“居家办公”争议。去年9月，他率领国家队在英国连续踢了2场A级比赛，回国5天后就去了美国。当时足球协会就克林斯曼主教练的美国之行解释说，“这是为了在10月（在韩国举行的）A级比赛日程之前，收拾好家里的行李，处理个人业务。” 足球协会决定在春节长假后召开战斗力强化委员会，讨论包括亚洲杯竞技能力在内的有关代表队运营的全盘内容。足球协会相关人士表示：“战斗力强化委员大部分都是现任主帅，因此因为冬季训练等所属球队的日程，正在调整会议召开时间”，“委员会召开时间确定之后，可能会和克林斯曼主教练谈回国日程。”

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