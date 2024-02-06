每10名国民中就有7名表示“需要独自开发核武器”. February. 06, 2024 07:47. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 崔钟贤学术院委托韩国盖洛普进行舆论调查的结果显示，10名韩国国民中有9名认为北韩无核化是不可能的。分析认为，这是因为，虽然韩美日加强了安保合作，但随着北韩不断挑衅等韩半岛紧张局势加剧，对无核化的期待值下降。 崔钟贤学术院5日发表了包含上述内容的《朝核危机和安保状况认识》舆论调查结果。此次调查是去年12月15日至今年1月10日，崔钟贤学术院委托韩国盖洛普，以1043名18岁以上成年人为对象，以逐户访问面试的方式进行的。 对于“在金正恩宣布不放弃核武器的情况下，认为北韩无核化有可能吗”的提问，回答“不可能”和“完全不可能”的分别占49.7%和41.4%。对无核化持悲观态度的应答者占91.1%，比去年（77.6%）还要高。 对于“您认为美国会冒着攻击本国的可能性，在韩半岛有事时行使核遏制力吗”的提问，60.8%的人回答“不会”。去年对美国行使核遏制力的可能性持肯定态度的应答者（51.3%）占多数，但今年持否定态度的应答者更高。学术院解释说：“与其说是对美国的信任度下降，不如说是因为北韩核武器开发的高度化和狂暴的挑衅姿态。”对于“是否认为韩美日安保合作会消除朝核问题威胁”的提问，也有63.4%的人持悲观态度。 认为韩国需要独自进行核开发的应答者占72.8%，虽然比去年（76.6%）低，但比例依旧很高。63.7%的人认为，如果前总统唐纳德•特朗普在今年11月举行的美国大选中获胜，重新执政，就不会积极解决朝核问题。此次调查的置信度为95%，抽样误差为±3.0个百分点。

한국어