“油管选举运动依靠强硬支持层，令人担心出现‘厌恶生意’”. February. 05, 2024 07:39. by 金恩智记者、李承佑记者 eunji@donga.com,suwoong2@donga.com. 第22届议会选举参选者通过YouTube（油管）宣布参选并招募党员等的“油管选举运动”接连不断。这一现象，是随着通过朝野政党强硬支持层经常光顾的政治油管而名声大噪的预备候选人增加而产生的。但是，随着他们在油管上发表含有虚假信息的阴谋论或敌视对方阵营的发言等，有人批评说，走向极端的政治两极化将进一步深化。 共同民主党议会选举“四号引进人才”、前国家情报院第一次长朴善元（音）1月29日在油管“朴诗英TV”上就该党代表（党首）李在明遇袭事件表示：“我认为这不是单独犯罪。如果没有指示，怎么会犯这样的罪行呢？”他还说：“现政府乍一看似乎重视韩美同盟，但仔细看的话，为了给日本提供大量资金，正在把韩美同盟当作幌子。” 去年9月作为“一号引进人才”加入执政党国民力量党的京畿道南杨州丙预备候选人、前南杨州市长赵光汉1月31日出演了保守倾向的油管“李凤圭TV”。他在节目中表示：“我的结论是，李在明代表连小区统长都不应该做。国民对待李在明这个人的实体过于松散。（李代表）是个危险人物。” 专家们担心“油管选举运动”现象会导致憎恶政治和“厌恶生意”。德成女子大学政治外交学系教授赵镇万（音）表示：“符合政治油管频道的倾向和要求的人主要出演，是政治两极化加剧的恶性循环结构。现实是，政界不断出现让人们认识到阴谋是知识、团结支持层的一种‘厌恶生意’”。

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