“考虑向中国商品征收60%的关税”……韩国是否对“特朗普发动的贸易战”做好了准备？. January. 30, 2024 07:32. . 据美国媒体报道，如果前总统特朗普在今年11月大选中获胜并重新执政，将把中国归类为敌对国家，对中国产品征收60%关税。与对美国进口的外国产品追加征收10%关税的现有方针相比，这是对中国更具攻击性的关税政策。如果特朗普当选后这种政策成为现实，中国将采取报复措施，美中之间的贸易战争很可能演变成全面战争。 据《华盛顿邮报》报道，2018年和2019年特朗普任期内曾对数千种中国产品征收超过25%的高关税，特朗普阵营正在准备再翻一番。据悉，为了避开世界贸易组织保障成员国之间同等贸易条件的原则，美国正在讨论取消给予中国的“最惠国待遇”的方案。由于从特朗普政府时期开始的中美贸易矛盾，去年1月-11月美国进口中中国产品的比重为13.9%，已经跌至2004年以来的最低值。 问题是“特朗普发动的贸易战争”可能会对韩国产生致命的影响。去年，中国进口韩国产牛肉所占比重为6.3%，创30年来最低值，但中国依然是占韩国出口20%左右的主要贸易伙伴。如果中国商品的对美出口之路受阻，用于生产该产品的韩国产半导体、机械、石油化学产品等将受到打击。这意味着要尽快寻找中东、东南亚、南美等地的替代销路。 此外，特朗普对中国实施制裁的第一个理由，是中国在与美国的贸易中出现了太多的顺差。韩国在对美贸易中，仅去年一年就创下了445亿美元的顺差。这有可能重演上届政府因特朗普政府要求重新谈判韩美自由贸易协定内容不利于本国而做出相当大的让步时类似的事情。特朗普还公开宣布废除拜登政府的《通货膨胀削减法》，因此，根据该法在美国建设工厂的韩国企业有可能受到影响。 特朗普连任的可能性已成为今年全球经济的最大风险。据悉，日本等发达国家已动员接近特朗普阵营的人士，着手改变对本国不利的政策方向。如果韩国政府和政界只集中于议会选举等国内悬案，错过国际贸易秩序重组的大趋势，那么以后将面临难以收拾的巨大损失。

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