“南朝鲜”不见了. January. 25, 2024 07:35. . 最近朝鲜对外媒体的报道中找不到“南朝鲜”了。取而代之的是“大韩民国”。金正恩在去年年底举行的劳动党全体会议上表示，“北南关系不再是同族关系，而是敌对两国关系和战争中的交战国关系”，宣布“对南路线方向出现根本性转变”之后，出现了这一变化。截至当时，金正恩主要使用了“南朝鲜”一词，提及“大韩民国”的只有一两次。但从新年开始，所有媒体都删除了“南朝鲜”。 其起始是在6个月前。金与正去年7月在谴责美军侦察机在朝鲜专属经济区上空飞行的谈话中，突然给南方打上双引号，称其为“大韩民国”。当时，“大韩民国”只出现在以金与正名义发表的谈话中，为了方便，还同时混用了“南朝鲜”。之后就像慢慢启动一样，“大韩民国”开始一个接一个地代替了“南朝鲜”。 但这并不是一个换词的问题。使用禁忌用语“大韩民国”难免会让人产生反感。更何况，居民们接受的情绪混乱是更大的问题。因此，为了包含轻蔑和嘲弄的意义，在韩国后面经常加上“一伙”“东西们”“家伙们”，还需要“外国势力的特等走狗”等修饰语。去年10月，在转播亚运会韩朝足球比赛时，不知是否觉得很难使用大韩民国，甚至还标记为“朝鲜对傀儡”。 一旦开始，也就不能适可而止。金正恩年初通过最高人民会议演说，在宪法中删除了“自主、和平统一、民族大团结”的表述，并指示彻底消除历史上的统一、和解、同族概念。不久后，劳动党党章中的“南朝鲜”“和平统一”也将被剔除。彻底否定祖父、父亲建立的南北关系框架，修改法律、规范和居民意识，意识形态上部结构进入了全面改编阶段。 这很有可能是金与正不断与领袖进行人情斗争，以及她领导的宣传鼓动团队对内思想斗争后得出的结果。金与正经历了2019年河内朝美会谈决裂的屈辱后，带领韩朝关系走向破裂，以各种难听的话语站在了对韩泄愤的前沿。现在，她以政权的意识形态角色自居，说服了哥哥，甚至得到了事后认可。 这可能正好符合金正恩的算盘，即在与俄罗斯达成危险交易后，有必要提高对韩紧张程度。朝鲜经历了40年的冷战、30年的后冷战，经历了挑衅、挫折、挑战和考验的岁月，认为朝鲜趁着激化的新冷战氛围，抓住了良机。等待特朗普在年底的美国大选中复出，展示好战性，展现存在感，也是出于这样的目的。 但是，所有这些尝试最终都只能自食其果。“二把刀”意识形态为了眼前的便利，陷入了无视现实的逻辑飞跃的泥潭。其结果就是向承认体制竞争失败的守势路线转变。结果暴露了朝鲜维持独裁体制和保存金氏世袭政权的唯一目标这一窘迫的现实。 朝鲜的行动同前东德的“两民族两国家”路线如出一辙。20世纪70年代，昂纳克政权否定“德国单一民族论”，通过修改宪法删除了“德意志民族”，甚至删除了克服分裂和努力统一的条款。以祈愿统一的歌词令人反感为由，甚至禁止唱国歌。东德政权如此夸耀是独立的政权，但没过多久就被西德吸收了。只是担心金氏兄妹的无知大胆会引起轩然大波。

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