柳贤振进入MLB“性价比高的5名FA投手”名单. January. 20, 2024 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. 距离美国职业棒球大联盟（MLB）30支球队的春季集训还剩20多天，正在寻找新球队的“韩国怪物”柳贤振（37岁）再次受到关注。 MLB.com于19日刊登了一篇题为《虽然被低估，但能够给人带来惊喜的5名自由签约选手（FA）首发投手》的报道，最先提到了柳贤振。继柳贤振之后，詹姆斯•帕克斯顿、迈克尔•洛伦森、小雅各布、卡洛斯•卡拉斯科等球员也被选为能展开超期待表现的先发资源。 该媒体介绍称，“虽然布莱克•斯内尔、乔丹•蒙哥马利等将签订1亿美元的多年合同，但除此之外，还有一些隐藏的宝石般的投手”，“包括柳贤振在内的5名投手在本赛季将展开超出期待的活跃表现。” 对于柳贤振，该媒体评价道：“虽然全盛期已经过去，但依然是能够担任首发投手阵容一轴的强大资源。“其根据是，在2022年接受肘部韧带接合手术后归来的去年下半年首发出场的11场比赛中，他投出了稳定的投球。去年8月重返投手踏板的柳贤振共投了52局，取得了3胜3负、平均责任失分3.46的成绩。 变数是受伤经历和不小的年纪。柳贤振继2015年接受肩部手术之后，在2022年又接受了胳膊肘手术。受此影响，2017年以后，单赛季消化100局以上的投球只有3次。该媒体评价说：“去年柳贤振的四缝线快速球的平均球速降至历史最低时速142公里，但如果不受伤病影响，柳贤振拥有可以抵消控球能力和变化球等球速下降的好手段。”正在等待签约的柳贤振正在日本冲绳进行针对新赛季的个人训练。

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