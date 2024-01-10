未能提交民生法案的国会. January. 10, 2024 07:59. by 金俊一记者、崔东秀记者 jikim@donga.com、sdchoi@donga.com. 在9日举行的12月临时国会最后一次全体会议上，没有提交与国家经济及国民生活密切相关的民生法案。随着对未满50人的小型企业的《重大灾害处罚法》暂缓两年法案的处理告吹，人们担心产业现场出现混乱。而且因没有废除相当于47500户的实际居住义务，住宅市场已经出现了混乱。如果在本月25日、下月1日举行的1月临时国会全体会议上，这些法案也不能通过，那么因法案缺失而引发的社会混乱将进一步扩大。 朝野当天下午召开全体会议，处理了100多件法案，但没有提交核心民生法案。即将于本月27日实施的《对未满50人的中小工商业者适用重大灾害处罚法》暂缓两年法案，在朝野的分歧下，未能在12月临时国会上处理。国民力量党主张：“共同民主党作为缓期适用条件提出了支援脆弱企业的对策，后来又一直提出新的条件，拖延协商。”相反，共同民主党则指责执政党说：“政府没有正式道歉，支援对策也是拼凑了原有对策。”如果朝野在“责怪对方的攻防战”中实施《重大灾害处罚法》，多数小型企业很有可能面临危机。 废除实际居住义务的法案（住宅法修改案）连国会国土交通委员会法案小委员会都没有通过。执政党虽然表示“为了防止住宅市场混乱，可以立即处理”，但共同民主党却慎重地表示，“废除实际居住义务可能会助长‘鸿沟投资’。”最终，购买实际居住义务对象、2021年2月19日以后出售的公寓的所有者陷入了危机。如果因钱不够而出租房子支付余款或因没有余款而倒卖房子，将被处以1000万韩元以下罚款或1年以下有期徒刑。在即将入住的部分园区，房东没有申报迁入，而是以低廉的价格推出月租的“变相出售”层出不穷等，现场混乱早已开始。 允许大型超市凌晨配送的流通产业发展法修订案、新冠疫情扩散后迅速发展的非面对面诊疗相关医疗法修订案也未能提交到全体大会。有人指出，在朝野即将到来的议会选举政局中，只埋头于政治战略利益，只顾进行政治斗争，未能照顾到真正需要的民生法案。

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