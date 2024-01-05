外国人最喜欢的韩国饮食是炸鸡-方便面-辛奇. January. 05, 2024 08:21. by 金衡民记者 kalssam35@donga.com. 据调查，外国人最常吃的韩国饮食（以下简称韩食）是炸鸡、方便面和辛奇（韩式泡菜）。另外，每10名外国人中有6名回答“非常了解韩食”。 4日，农林畜产食品部和韩食振兴院发表了去年以居住在北京、胡志明市、纽约等18个海外主要城市的当地人为对象实施的“海外韩食消费者调查”结果。 调查结果显示，韩式炸鸡（29.4%）被选为外国人最近一年经常吃的韩食，其次是辛奇（28.6%）和方便面（26.9%）。在受欢迎程度方面，韩式炸鸡（16.5%）、方便面（11.1%）、辛奇（9.8%）等食品也最多。 回答“非常了解”韩食的比重为60.0%，比去年上升了2.4个百分点。韩食认知度比率从2019年的54.6%开始每年呈上升趋势。韩食满意度也达到92.5%，最近5年间超过了90%。 听到“韩食”时，最让人联想到的是辛奇（40.2%）。其后依次为拌饭（23.6%）、韩式炸鸡（16.2%）、烤牛肉（13.3%）、烤肉（12.0%）。另外，一提到韩食，人们就会想到“有风味”、“价格合理”、“大众化”等。农林畜产食品部食品餐饮产业课长文智仁（音）表示：“将支援韩食超越一次性体验，在海外消费者的日常饮食生活中占据一席之地。”

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