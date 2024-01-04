新的开始. January. 04, 2024 08:00. . 日出象征着新的开始和希望。但是法国著名画家克劳德•莫奈因在展示会上展示描写日出的画而受到了侮辱。虽然题目也是《印象•日出》（1872年•照片），但看到画作的人感到惊讶。批评家们恶评如潮。为什么呢？。 莫奈在1872年访问故乡勒阿弗尔时画了这幅画。日出时分，从酒店房间俯瞰的港口，用快速的笔法表现了受光照每时每刻都在变化的大海风景。画中的焦点是划船人乘坐的两艘小船和浮出海面的红太阳。后面可以看到挂着桅杆的帆船和蒸汽船烟囱，但像轮廓一样模糊处理，很难辨认形态。 完成的画作于1874年4月在巴黎举行的第一届印象主义展示会上首次公开。这是年轻美术家们为了对抗国家主导的保守的巴黎沙龙而策划的展览。德加、皮萨罗、雷诺阿等30名美术家参与其中，4000名参观者前来参观，成为了话题。虽然现在被评价为是照亮美术史的最具历史意义的展示会，但当时受到了巨大的指责。 批评家路易•勒鲁瓦在向报纸投稿的展示会评论中批评了莫奈的画作。他写道：“不是画画，只是画了印象的素描”，“初稿状态的壁纸也比这片海景完成度更高。”他还将其命名为“印象主义者的展示会”，以示嘲弄。 莫奈欣然接受这一嘲弄，干脆称自己为“印象派”。就这样，“印象派”一词在美术史上登场。 创新是陌生的，陌生的东西经常被排斥。但如果革新性持续下去，将改写历史。如果不是这幅画，我们可能会把印象派叫成完全不同的名字。没有被指责的话伤害，反而创造了新的历史。他的勇气和胆量比画中的红太阳还要火热。

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