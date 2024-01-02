“面对痛苦而不是快乐，才能变得幸福”. January. 02, 2024 07:52. . 到了新年，人们必然会下定决心克制饮酒或戒烟。最近，决心减少购物和使用智能手机的人也很多。有警告称，实际上社交媒体、游戏、开箱（拆快递包装）、下班后集中观看视频等看似微不足道的“行动上瘾”也会引发不亚于酒、烟、毒品上瘾的严重问题。上瘾治疗专家、美国斯坦福大学精神医学系教授安娜·莱姆基（音）在接受《东亚日报》新年采访时表示：“我们周围的一切都设计成具有上瘾性，因此任何人都很容易上瘾。” 人在喝酒或购物时，大脑会分泌被称为“幸福荷尔蒙”的多巴胺，令人感到快乐。但我们的身体有维持生理平衡的倾向，一旦感到快乐，在保持平衡的过程中会感到忧郁或不安等痛苦。如果不能克制饮酒或购物，一直只想着这个，日常生活因此受到哪怕一丁点影响，也应该看作是已经进入了危险阶段。并不是只有意志薄弱者才会上瘾。据说，治疗上瘾患者超过25年的莱姆基教授也沉迷于趣味阅读的“浪漫小说”，感到非常辛苦。 最近社交媒体上瘾的问题很严重。全世界60%的人口使用社交媒体，平均每天使用时间2个半小时，占醒着时间的15%。社交媒体算法被设计为用刺激性的信息留住用户，因此很多情况下，睡觉时本来打算进去只看一小会儿，但直到凌晨都无法自拔。特别是莱姆基教授表示：“视频越短，瘾性就越强。把智能手机拿给年幼的子女，就像是在让子女吃对身体不好的食物一样。” 如果上瘾到了影响日常生活的程度，那么要戒断一个月，大脑功能才能恢复正常。也就是说，才能恢复即使是小小的补偿也能感到喜悦的能力。如今是容易给人带来快乐的刺激四处散播的富饶时代。不能只依靠意志力，要采用酒只和特定朋友一起喝、和家人吃饭或睡觉时收起智能手机等的“自我约束战略”。莱姆基教授说：“可能是痛苦，但如果面对它，安慰自己不是一个人，人生就会更加幸福。”意思应该是，让我们不幸的不是缺乏，而是我们所沉迷和渴望的东西。

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