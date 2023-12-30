“1个月室长”“3个月部长”“6个月副部长”. December. 30, 2023 07:45. . 新任总统室秘书室长李官燮（音，下同）在被任命为政策室长不到一个月就调任为秘书室长。前产业通商资源部部长方文圭在从总理室国务调整室长调任产业资源部部长3个月后，为参加明年4月的议会选举而辞职。企划财政部第二次官金完燮、国土交通部第一次官金五镇、海洋水产部次官朴成勋等3名主要经济部门次官在被任命6个月后，为参加议会选举而辞职。 勿需赘言，总统室室长和主要经济部门部长、次官任务艰巨。与外交、安保部门一起，可以说是国政中枢。以秘书室长的总管业务过重为由设立政策室长，将经济、社会首席室分开一个月后，秘书室长辞职，政策室长就任秘书室长，没有国政经验的教授就任政策室长的人士……即使不是这样，6名首席秘书中有5人参加议会选举而更迭，在这样的情况下，感到非常不安。 担任部长、次官后参加国会议员竞选是个人自由。但是明明知道3个月或6个月后会进入政界，却让其担任部长和次官的政府不能说是正常的。4年前的文在寅政府时期，在2020年4月举行的议会选举前夕，部长和次官大举辞职，受到了“国政要职是提高个人身价的职位吗”的批评，但当时也没有“3个月部长”“6个月次官”。 总统室方面在任命方文圭时曾表示，“他是推进核心战略产业培育、规制革新、出口增进的国政课题的最佳人选”，但仅过3个月就将其辞退。国土交通部第一次官金五镇和海洋水产部次官朴成勋在总统室担任政务职，曾担任过与部门业务无关的秘书，但毫无专业性就被降到了次官的位置。这只能看做是给部长、次官增加一次经历，然后让他们参加议会选举。 不管是总统室还是政府部门，即使更换室长或部长、次官，也要无懈可击，这是官僚组织的理想。但现实并非如此。即使室长和部长、次官完美掌握业务，职员们以室长和长官、次官为中心团结一致行动，也不容易完成所承担的任务。只要有一点疏忽，就会发生不幸事件。所以这不是家务事，也不是公司的事，而是国政。家务事和公司的事都不会随便那么做。真是轻视国政的政府。

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