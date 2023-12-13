“请来北村享受茶道体验韩屋文化”. December. 13, 2023 10:18. by 李素静记者 sojee@donga.com. “如果想学茶道，应该穿韩服后跪着坐吧？不是的。舒适地品茶才是最好的。” 1日，首尔市钟路区桂洞北村休息室。负责茶道体验的茶茶茶俱乐部代表李贤宰（音）一边往杯子里倒乌龙茶，一边这样说着。 李贤宰表示：“经常想起的严格的茶道文化是在日帝强占时期产生的。上茶的人应该在客人杯子空着的时候装满，但是客人即使不喝完也不是无礼的。只要舒服地享受茶就可以了。”参加体验活动的客人们这才放松紧张的表情，喝起了乌龙茶。 李贤宰接着介绍了绿茶、白茶、普洱茶等各茶的特征，并告知了泡茶的方法。他说：“为了唤醒沉睡的茶叶，我们不喝第一次茶。第一次泡茶是加热茶杯后扔掉，第二次我们先喝茶就可以了。” ● 在韩屋感受茶道的魅力 参加者们还摸了摸前面的茶杯、水壶、茶叶等。与在俄罗斯留学期间暂时回国的女儿一起来到北村休息室的金炳秀（音，53岁）说：“女儿小时候去俄罗斯留学，对韩国文化不熟悉。我们是来体验文化的，在安静的韩屋里和女儿一起享受茶道，心情变得很舒畅。” 作为“韩屋4.0再创造推进计划”的一环，首尔市在韩屋村北村和西村建设了可以体验韩屋文化的休息室。休息室从11月8日开始正式运营，11月份一个月内北村和西村共接待了1265人。在休息室进行多种节目，茶道也是其中之一。 首尔市计划今后以“全新韩屋、日常韩屋、全球韩屋”为口号，通过韩屋培养城市竞争力和魅力。今年9月，首尔市还选定了江东区岩寺洞等6个韩屋村作为新的韩屋村事业对象地。 首尔市相关人士表示：“把重新诠释韩屋的普通建筑也认定为韩屋等，正在努力扩大韩屋的外延。将持续扩张韩屋村，吸引更多的国内外游客。” ● 进行韩国语教育等特殊化项目 韩屋休息室正在运营各自的特色项目。 北村休息室通过介绍北村历史和价值的“北村散步工程旅游指南项目”，正在扩散正确的旅游文化。另外，在厢房里还将进行茶道体验、通过韩流学习韩语等。独房则作为休息空间运营。 位于首尔市钟路区楼下洞的西村休息室考虑到多种领域年轻创作者聚集的地区特点，装饰成了介绍首尔韩屋居住文化“K生活”价值的空间。将改造现代韩屋的休息室一楼用作K生活展示空间。二楼将被用作访问者休息和读书的空间。 首尔市相关人士表示：“今后将通过多种事业，让更多的人享受韩屋的美丽。”

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