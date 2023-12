孙兴慜“踢开哈兰德”,1球1助攻当选MOM. December. 05, 2023 07:56. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜(托特纳姆热刺队)在与“得分机器”埃尔林•哈兰德(曼彻斯特城队)的对决中攻入1球并助攻1次,被选为本场最佳球员。 孙兴慜在4日与曼城队进行的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第14轮客场比赛中,在上半场第6分钟率先攻入一球。至此,孙兴慜已在本赛季联赛中攻入第9粒进球,在射手榜单独排在第3位。与射手榜首位的哈兰德(14球)相差5球。孙兴慜距离连续8个赛季进球数上双只差1个进球。 孙兴慜凭借速度甩开从曼城队半场开始展开皮球之争的对手杰里米•多库后,突入到禁区内,一记右脚劲射攻破了对方的球门。21岁的多库比孙兴慜年轻10岁,也是一名脚速较快的边路攻击手,但在短距离冲刺中不敌孙兴慜。孙兴慜在进球3分钟后的上半场第9分钟打入了一记乌龙球。曼城队的胡利安•阿尔瓦雷斯开向托特纳姆热刺队球门前的斜传球击中孙兴慜的膝盖,导致了失球。对于这记乌龙球,孙兴慜表示,“虽然我尽了最大的努力,但(对飞来的球)没有做出反应”,“能在与曼城队的比赛中进球,感觉很好。”孙兴慜在下半场第24分钟助攻队友乔瓦尼•洛塞尔索破门得分,将比分扳成2比2,挽回了乌龙球失分。孙兴慜成为英超历史上第5位在一场比赛中取得进球、助攻、乌龙球数据的球员。 踢满全场的孙兴慜赛后被评选为相当于该场比赛最佳球员的“MOM(Man of the Match)”。在MOM球迷投票中,他以40.8%的得票率超过了哈兰德(33.3%)。这是孙兴慜本赛季第5次当选MOM。当天,哈兰德贡献了1次助攻。 两队的比赛经过激烈角逐,最终以3比3平局收场。托特纳姆热刺队本场虽然未能取胜,但面对连续4个赛季挑战联赛冠军的“卫冕冠军”曼城队,与对方战成平局,摆脱了三连败的阴影。积27分(8胜3平3负)的热刺队上升到了积分榜第5位。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁满意地表示,“面对如此了不起的球队,在客场比赛中攻入了3球。”连续3场比赛无法取胜(三连平)的曼城队积30分,继续排名联赛第三位。

