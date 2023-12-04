美国：“如果中资持股比例超过25%，将被排除在电动汽车补贴对象之外”. December. 04, 2023 08:03. by 洪锡浩记者、华盛顿=文炳基 常驻记者 will@donga.com. 中资持股比例超过25%的合作公司也将被排除在美国《通货膨胀削减法案》（IRA）电动汽车补贴对象之外。此前与掌握电池供应网的中国企业在原材料、矿物领域积极合作的韩国企业短期内战略调整或将不可避免。 当地时间1日，美国拜登政府公布了将从IRA税额减免对象中排除的“外国担忧企业（FEOC）”详细规定案。根据该规定，从2025年开始，如果电动汽车制造商将从中国企业那里采购的核心矿物用于电池，将被分类为担忧企业，不能得到补助金。如果是合作法人（JV），如果中资持股比例超过25%，将被排除在补助金对象之外。继半导体之后，在电池领域也将中国的影响力限制在25%的股份上。 总投资5000亿韩元的LG化学的庆北龟尾正极材料工厂由中国华友钴业持有49%的股份。要想将生产产品供应给北美市场用电池企业，LG化学必须在明年年末之前从华友钴业购买至少24%的股份。LG化学表示：“在全北新万金、摩洛哥、印度尼西亚等地，计划与华友钴业方面联合建设的正极材料工厂也要立即调整持股率”，“在高利率的情况下，需要追加投入数千亿韩元，这一点让人感到负担。” 与中国CNGR、华友钴业等合作的浦项集团也着手准备调整合作公司股份、修改只向北美以外地区销售特定工厂产品的生产战略等对策。 产业通商资源部2日表示，将与LG能源解决方案、三星SDI、SK On等举行民官联合会议，支援核心矿物等供应商的多元化。产业部方面解释说：“通过详细规定的发表，企业的经营和投资不确定性有望得到相当大的改善。”

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