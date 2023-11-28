郑义宣被美国汽车媒体评选为“年度领导者”. November. 28, 2023 07:58. by 具特敎 kootg@donga.com. 现代汽车集团会长郑义宣（照片）被美国著名汽车专门媒体评选为汽车产业最佳领导者。现代汽车集团差别化的电动化战略和人工智能、机器人等新事业推进成果是主要评选理由。 据现代汽车集团27日透露，美国汽车专门媒体《汽车新闻》公布了“2023汽车新闻全明星”38人，其中郑义宣被选为最高荣誉的“汽车产业年度领导者”。 《汽车新闻》创刊于1925年，每年宣布30多名全球汽车产业全明星，并在其中选出1年内在业界发挥最出色领导能力的人物为今年的领导者。2018年通用汽车会长玛丽·芭拉、2020年福特会长比尔·福特等被选为今年的领导者。 《汽车新闻》评选郑义宣的理由是“引领多种未来技术，书写了移动出行的新历史”“现代汽车集团正在加强基于目的的移动出行（PBV）、电动车、氢能等地位，为了开发新技术，正在推进63万亿韩元的投资”。现代汽车集团提出了人工智能、尖端机器人、未来航空移动出行等面向未来的展望，这一点也得到了好评。 郑义宣在获奖感言中表示：“这是对在世界各地献身的现代汽车集团所有职员和合作伙伴的努力的认可。对未来移动出行的愉快想象是引领现代汽车集团成员革新的原动力。” 郑义宣还提到了通过软件定义汽车（SDV）的“智能移动解决方案”的核心事业方向。现代汽车集团计划到2025年为止，将所有车型转换为软件定义汽车。为此，到2025年为止，无线软件更新将适用于在全球市场销售的所有车型。本月21日，现代汽车集团在新加坡开设了可以试验未来技术的新加坡全球创新中心。在这里确保的革新技术将阶段性地引进到美国佐治亚州现代汽车集团Meta Plant America（HMGMA）和蔚山电动汽车专用工厂等新工厂。

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