21岁获得赛季冠军的“超级赛车人生”. November. 20, 2023 08:25. by 金培中 wanted@donga.com. 21岁的赛车手李灿俊（Ecsta赛车队•人名音译下同）在5日落幕的2023超级赛车锦标赛上，成为Super6000部门历史上最年轻的赛季冠军。而此前的最年轻（赛季冠军）记录是2018年金钟谦（阿特拉斯BX Motorsports）夺冠时创下的27岁。 国内最大的赛车运动联赛“超级赛车锦标赛”大致分为最高级别的Super6000和下级级别的GT（Grand Touring）Class。一般情况下，在GT级比赛中淬火后，在Super6000上也要积累5年的经验，才能成为顶级车手。这就是为什么有人评价说，李灿俊今年创下的最年轻冠军记录短期内很难被打破的原因。 8日，在京畿龙仁市车队训练营见到的李灿俊表示，“从小就梦想着赛季冠军，但能以最小的年龄实现目标，感到非常激动。虽然之前在很多大赛中都获得过冠军，但赛季冠军要在一年的时间里不断努力才能实现，所以得到的是N倍喜悦。” 李灿俊第一次与赛车结缘是在6岁的2008年。跟着车迷父亲去坐赛车，迷上了驾驶。2009年他首次参加韩国卡丁车锦标赛青少年组，获得了第一名。这项比赛从7岁开始可以参加。到2018年为止，李灿俊在该大赛上除了2013年以外，全部登上了冠军宝座。2019年，他还曾前往日本青少年超级方程式赛（S-FJ）的舞台留学。 李灿俊在高中3年级时的2020年首次参加Super6000级比赛。当时他只有18岁零165天，是最年轻的出道者。跳过GT级，直接登上了Super6000的舞台。当时，李灿俊连在普通道路上可以驾驶车辆的驾驶证都没有。李灿俊为了参加高考，跳过第7、8轮比赛，在全体25名车手中排名第19位，结束了该赛季。大学新生时的2021年排名第5位，去年排名第4位，今年李灿俊终成为国内最佳赛车手。 李灿俊表示：“错失第一轮冠军，在第二天举行的第二轮比赛中直接夺冠后，产生了‘今年一定能有所作为’的感觉。第一学期时继续上学，第二学期休学。 甚至制定了本赛季结束后入伍的计划，背水一战，最终如愿以偿。”李灿俊于13日进入陆军训练所。他将发挥特长，以驾驶兵的身份过军旅生活。李灿俊表示，“在短期内，我倾注了所有精力，甚至不想看赛道。所以决定入伍并不遗憾。” 李灿俊与同岁的队友李昌旭争夺“最年轻赛季冠军”的头衔，一直竞争到赛季末。在全部8轮比赛中，李灿俊获得了第2、3、6轮冠军,李昌旭获得了第1、4、7轮冠军。李灿俊（132分）在8个回合的合计排名中领先，将李昌旭（123分）挤到了第2位。在30、40多岁人群云集的赛道上，两位21岁的车手引领赛季的情景也是史无前例的。李灿俊笑着说：“我对昌旭说‘我不在队里（前往军队）的时候，一定要多夺冠’。”

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