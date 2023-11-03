李尚洙的咆哮，掀翻世界乒乓球男单头号种子、中国选手樊振东. November. 03, 2023 09:05. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 樊振东（26岁•中国）被称为“乒乓球界的德约科维奇”。乒乓球选手樊振东和网球选手诺瓦克•德约科维奇（36岁•塞尔维亚）的第一个共同点是，如果觉得“世界排名有所下降”，不知不觉间就会重新夺回第一的位置。第二个共同点是，和攻击力一样出色的接发球能力。如果向两位选手发出“平凡的发球”，在回球攻击中就会遭遇当头一棒。第三个共同点是，不是不知道这个事实才输的。 李尚洙（33岁•三星生命•第27位）也是如此。李尚洙虽然被评价为发球能力很强的选手，但在樊振东面前唯独没有发挥出应有的力量。李尚洙从2013年天津东亚运动会开始到今年4月国际乒联（ITTF）世界乒乓球职业大联盟（WTT）冠军赛第三站比赛为止，与樊振东进行了14次交锋，14次全部败北。在与樊振东共进行52局比赛期间，李尚洙只拿到了4局（7.7%）。 但是在进行两人第15次对决的2日，一切都发生了变化。当天在德国法兰克福举行的WTT冠军赛第五站比赛男子单打16强中，李尚洙以3比1（11比7、9比11、11比8、13比11）爆冷战胜了樊振东。自两人首次对决后，时隔10年在失败14次之后，李尚洙终于在第15次交锋中战胜了对方。WTT评价说：“李尚洙掀起了击沉樊振东的大叛乱（Colossal Upset）。” 李尚洙以“浅发球+深进攻”的组合动摇了樊振东。发球时，他经常加很多旋转，球过网后急速下坠，飞向球台的左右角。樊振东在比赛过程中一直前后左右移动，疲于应对李尚洙。因此，当然他的接发球频频弹出乒乓球台外。樊振东赛后承认失败说：“李尚洙今天在几乎所有方面，特别是发球方面展现出了非常好的竞技状态。” 李尚洙表示：“这次战胜了此前从未战胜过的选手，心情非常好。战胜世界第一实属罕见，高兴的是我做到了”，“更高兴的是，抛开胜负，我把练习内容全部展现出来了。”李尚洙被后辈们挤掉，甚至没能参加杭州亚运会。 “左撇子ACE”林钟勋当天也以3比1击败梁靖崑（27岁•中国）进入了8强。参加女子单打的“小鸡儿”申裕斌（19岁•大韩航空）也以3比1击败贾维内•温特（31岁•德国），成功晋级8强。WTT冠军赛是ITTF主办的WTT4大系列赛（冠军赛、球星挑战赛、常规挑战赛、支线赛）中水平最高的比赛，只举行男女单打比赛。

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