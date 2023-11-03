“希望能向中东多翻译韩国作品”，沙迦国王拿起韩国诗集和小说. November. 03, 2023 09:04. by 沙迦=李浩载记者 hoho@donga.com. “国王来了！” 1日（当地时间），第42届“沙迦国际图书展”在阿联酋（UAE）沙迦博览会中心举行。当沙迦国王（酋长）谢赫•苏尔旦•本•穆罕默德•阿尔•卡西米来到书展主宾国韩国馆时，场内一片哗然。将沙迦打造成“书之都市”的卡西米国王的访问吸引了中东出版人的目光。卡西米国王在参观了郑浩承诗集《我拒绝希望》（2017年•创批社）、金爱兰小说集《外面是夏天》（2017年•文学村）等韩国作家的作品后嘱咐道：“请多把韩国书籍翻译到中东出版。”国王离开后，来自阿联酋、埃及、黎巴嫩等中东国家的数十名出版人蜂拥而至，开始翻阅韩国书籍。 沙迦是组成阿联酋的7个联合酋长国之一。沙迦人口约为140万人，仅次于阿布扎比（290万人）和迪拜（270万人）。沙迦对图书产业非常感兴趣，甚至还另设了名为图书厅的政府官厅。在沙迦设立“出版城市自由区域”，外国人设立出版社出版书籍时，可以全部免除税金。始于1982年的沙迦国际图书展被称为中东地区最大的书展。沙迦国际图书展入场是免费的。今年沙迦国际图书展将举行到12日，共有来自109个国家的2000多家出版社参加。 韩国今年首次作为沙迦国际图书展的主宾国参加了此次活动。沙迦邀请韩国作为主宾国是因为从电视剧、音乐等韩国大众文化开始的关注延续到了书籍上。沙迦图书厅厅长艾哈迈德•阿尔•阿梅里1日会见韩国记者时表示：“韩国书籍是学习韩国的好媒介”，“在出版城市自由区域，还可以自由翻阅印度出生的英国作家萨尔曼•鲁西迪的书。”鲁西迪曾因在小说《恶魔诗篇》中否定伊斯兰教创始人穆罕默德而在1988年至1998年间遭伊朗宗教领袖阿亚图拉•霍梅尼下令追杀。 面积达189平方米的韩国馆的主题是“无限想象力”。其宗旨是用书中包含的想象力克服战争、贫困等人类面临的危机。韩国馆展示了79种韩国书籍。包括金惠顺诗集《地球死了月亮绕谁转》（2022年•文学与知性社）等纯文学作品在内，裴明勋科幻小说集《Tower》（2020年•文学与知性社）等体裁文学作品也被大量介绍。不仅是诗人郑浩承、小说家金爱兰、童话作家黄善美等代表韩国文学的作家，连丁纹理等网络小说作家也遇见了中东读者。 韩国馆还展示了像金彦洙长篇小说《设计者们》（2010年•文学村）一样用阿拉伯语出版的作品。金作家说：“2021年《设计者们》在埃及用阿拉伯语出版。阿联酋、黎巴嫩等国家也使用阿拉伯语，因此都能读我的书，这一点很有魅力。”韩国文学翻译院院长郭孝焕（音）表示：“如果翻译工作能够积极进行，中东出版市场将成为巨大的蓝色海洋。”

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