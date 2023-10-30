金基丽短道速滑世界杯连续两站夺金. October. 30, 2023 08:18. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “兰博基丽”金基丽（19岁•城南市厅•照片•音译）在世界杯开幕后的连续两站大赛上都获得了金牌。 29日，在加拿大蒙特利尔举行的2023~2024国际滑联（ISU）短道速滑世界杯第2站女子1500米决赛（A组）中，金基丽以2分34秒588的成绩通过了终点线。上周在同一地点举行的第一站1000米比赛中，金基丽在比赛最后阶段凭借“日积月累”的技术夺冠，当天从比赛初期开始她就稳居领先地位，轻松地获得了金牌。 继2017~2018赛季的崔珉祯（25岁•城南市厅）之后，在短道速滑世界杯第1、2站比赛中连续获得金牌，金基丽是第一人。在2018年平昌、2022年北京冬奥会上获得女子1500米两连冠等作为国家队“王牌”活跃的崔珉祯以再充电为由，在本赛季退出了国家队。填补崔珉祯空缺并获得“新一代王牌”称号的金基丽表示，“本赛季开局很好。因为准备得非常认真，所以我认为（夺冠）是理所当然的事情。” 在第1站比赛上获得男子1500米冠军的黄大宪（24岁•江原道厅）在第2站比赛中被威廉•唐吉努（22岁•加拿大）击败，只能满足于获得银牌。上周1000米冠军得主金建宇（25岁•体育彩票）继黄大宪之后，获得了1500米铜牌。第2站比赛时，男女组1500米项目将进行到B组比赛（30日）。

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