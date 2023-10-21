“向母校捐赠是女儿的愿望清单之一”. October. 21, 2023 08:15. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. “爱珍的日记本上，在心愿一栏上写有‘向母校捐赠’这样的内容。希望一直梦想和挑战的女儿的心能够很好地传达给后辈们。” 去年10月，在梨泰院惨案中牺牲的已故申爱珍（高丽大学生命科学部17级）的父亲申正燮（53岁•音译）20日接受东亚日报的电话采访时平静地说出了上述一番话。事实上，前一天的19日是女儿爱珍的25岁生日。从传话筒传来的父亲申某的声音中，可以感受到思念女儿的父亲形象。 当天，爱珍的遗属们为纪念故人的意愿，将2亿韩元奖学基金捐赠给了母校高丽大学。在城北区高丽大学本馆举行的“已故申爱珍校友及遗属奖学基金捐赠仪式”上，金东元校长和遗属等一同出席。爱珍的父亲申某说：“女儿是高丽大学的学生，这一点一直很自豪”，“只是代替女儿做了平时梦想的事情而已。” 奖学基金是爱珍在打工和上班时抽空积攒的钱和朋友们的捐款筹集的。计划转交给爱珍就读过的生命科学部和管理学院经营战略学会（MCC）的后辈们。 今年年初，爱珍的母亲偶然在故人的日记本上看到了遗愿清单上写着“向母校捐赠”、“在母校建造建筑物”等字样。此事发生后，父亲申某于本月中旬向爱珍的朋友们传达了“向母校捐赠”的意思。听完这句话后，朋友说“我们会一起做的”，并表达了以后继续捐赠的意向。 申某说：“女儿的葬礼上来了很多朋友，想着不能随便花掉（吊慰金），所以都攒了起来”，“经过长时间的思考，希望女儿的名字能被人们记住，所以进行了此次捐赠。”

한국어