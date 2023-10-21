在国家面临消失危机之际，政界对低出生率束手不管. October. 21, 2023 08:14. . “高考吗？肯定要送到外国去上大学。上国内大学干什么。国家都要消失了……” 记者最近与有上小学的子女的家长见面聊天时听到了这样的话。这名家长住在被称为“大韩民国私教育第一街”的首尔江南区大峙洞。记者问到了高考，对方突然作出了提及低出生现象的答复。 大峙洞家长对教育政策的反应，比大韩民国任何家长都要灵敏，是引领最新高考战略和趋势的专家。这位家长也已经实践了“孟母三迁之教”，考虑学区后还把家搬到了大峙洞。这名家长居然说：“这样下去，数十年后国家可能会消失，把孩子送到医科大学或法学院有什么意义呢?最近说这种话的江南妈妈们，可不止一个两个。”在她们看来，低出生率问题不是遥远的未来，而是迫在眉睫的危机。 据统计厅数据，40年前的1983年，预计一名女性一生平均生育2.06人。如果综合出生率不到2.1名，根据被分类为低生育国家的标准，当时已被列入低生育国家。 但由于没有制定适当的对策，出生率持续下降，韩国2001年成为超低出生率国家（1.3人以下）。此后直到2005年，政界才急忙制定《低生育高龄社会基本法》，开始投入预算。15年来投入280万亿韩元，但结果惨淡。去年的出生率为0.78名，是全球最低。 低出生警告灯从数十年前就开始亮着。但政治圈和政府只是滥发发放善心性现金政策，既没有解决问题，也没有向国民告知问题的严重性。第21届国会成立了人口危机特别委员会，10个月里只开了4次会。虽然提出了435个低出生率相关法案，但在全体大会上通过的只有19个。尹锡悦总统和共同民主党代表李在明都在去年大选中承诺解决低出生率问题，但并没有让人感受到的变化。将生死寄托在明年国会选举公推上的国会议员们没有解决国家课题低出生问题，而是专注于选区事业。 在首尔市江西区区长补缺选举中失败的执政党国民力量党，前代表李俊锡和该党议员安哲秀展开了责任攻防战，表现出了不体面的样子。大选候选人级政治家们为了互相牵制而展开幼稚争论的瞬间，低出生率状况进一步恶化，国家危机正在深化。 曾在朴槿惠政府担任执政党代表的前新国家党代表金武星像口头禅一样说：“如果不能解决低出生率问题，国家就会灭亡。”虽然他没有提出解决方案，但解决国家难题的苦恼是真诚的。但是之后见到的政治家中没有一个人给人的印象是在真诚地考虑低出生问题。如果政治家们比江南妈妈们更不关心低出生问题，国家真的会灭亡。

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