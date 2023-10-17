战胜病毒登上舞台的65岁麦当娜：“没想到会再次站上舞台”. October. 17, 2023 08:14. by 李智允记者 asap@donga.com. 世界级流行歌星麦当娜（65岁•照片）在接受细菌感染治疗后，时隔4个月再次回归世界巡演。 据美联社15日（当地时间）报道，麦当娜前一天在英国伦敦拉开了世界巡演《Celebration》首场演出的序幕。2万张门票全部售罄的当天，麦当娜说：“（在重症监护室的）5天内完全没有记忆”，“我和医疗人员都认为我再也站不起来了，但为了孩子们，我活了下来。”在6个子女中，女儿罗德斯•里昂（27岁）和莫西•詹姆斯（17岁）一起参加了演出，女儿双胞胎斯特拉和埃斯特（11岁）也登上了舞台。麦当娜演唱了《Holliday》、《Vogue》、《Burning Up》等热门歌曲，展开了热情的演出。 《Celebration》是麦当娜的第12次世界巡演，内容为回顾在美国纽约从一文不名的人到成为流行歌手的旅程。英国日刊《卫报》报道说：“每当麦当娜跳舞迈出一步的时候，就像是战胜了逆境一样，观众们为她欢呼。” 此次巡演原定于今年7月开始，但麦当娜于6月在纽约家中被发现昏迷，随即转入医院重症监护室接受治疗，演唱会不得不延期。据推测，由于免疫力低下，感染细菌后状态恶化。目前尚不清楚麦当娜感染了哪种细菌。

한국어