劳动力不足的难题……利用高学历“职场老人”解决难题 . October. 14, 2023 12:10. . 韩国65岁以上老年人口明年预计首次突破1000万。相反，随着青年人口的减少，劳动力不足将威胁韩国经济的增长。这就是急需扩大受教育程度高、健康状况良好的“职场老人”参与经济活动的原因。 去年65岁以上的就业者中，专科大学毕业以上的高学历者为122.2万人，激增到2018年的5.4倍。4年间的年平均增长率超过50%。低学历老人就业人口为198.5万，虽然仍高于高学历者，但4年间减少了10万。在大学升学率提高的20世纪80年代经历20多岁青年期的60年代出生者，如果正式加入老人群体，高学历老人群体的增加速度将会更快。 问题是激增的高学历老年人中，多数被低质量的工作岗位所束缚。以去年为基准，高学历就业者中23.6%是单纯劳务职，11.7%是生产职。每周工作36小时以上者的比重勉强超过了一半。这意味着，他们停留在无法利用高学历和一生培养的专业性的“生计型工作岗位”上。政府明年创造的103万个“税金工作岗位”，大部分也是福利性质的单纯业务，不足以满足他们的资历。 之前经历过高龄化冲击的日本正在通过延长老年人雇佣来解决这个问题。也就是说，到65岁为止，企业有义务向高龄层提供工作机会。即使工资减少但能获得工作机会，不仅老人们会欢迎，对经历人力难的企业也是件好事。相反，在韩国，在僵硬的工资制度不动的情况下，如果继续讨论雇佣问题，担心会变质成为强硬工会口中“延长60岁法定退休年龄”的要求，政府和政治圈因此都在犹豫。 在韩国高速成长期坚守工作岗位的五六十岁高学历职场老人，他们的经验和知识是韩国社会的宝贵财富。如果能够更长时间地利用仍然充满工作欲望的他们的能力，就可以成为解决低生育导致劳动力不足、年金枯竭等诸多难题的突破口。为了给有实力的高龄层提供更多工作的机会，应乘时机未晚开始进行全社会的讨论。

한국어