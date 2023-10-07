“昂山恐怖事件殉职40周年”9日举行追悼仪式……报勋部首次主办. October. 07, 2023 08:12. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 在昂山恐怖事件发生40周年之际，为纪念当时殉职的徐锡俊副总理等17人，将于9日在国立首尔显忠院举行追悼仪式。昂山恐怖事件是1983年10月9日在缅甸仰光的昂山国立墓地由朝鲜间谍制造的炸弹恐怖袭击事件。 6日，据国家报勋部透露，追悼仪式将在安葬17人的首尔显忠院内国家有功者第一墓地举行。这是负责国家有功者礼遇业务的报勋部首次主办昂山恐怖事件相关追悼仪式。2013年30周年当时，由外交部主办。报勋部相关人士强调：“这是报勋部为了尽到政府层面的礼遇而主办的”，“通过此次追悼仪式，将明确当时的恐怖袭击是北韩所为等恐怖袭击的性质。”在此次追悼仪式上，报勋部部长朴敏植将亲自致悼词，缅怀故人的灵魂。 此前，2019年9月，时任总统文在寅前往昂山墓地入口建立的殉国使节纪念碑进行参拜，但只字未提北韩，引起了遗属们的抗议等争议。 昂山恐怖事件是1983年时任总统全斗焕对缅甸进行国事访问，访问埋葬缅甸独立英雄昂山将军的昂山国立墓地时发生的。当时与徐总理等政府有关人士进行现场采访的本报摄影部记者李重贤（音）也殉职了。

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