替代高通芯片，三星手机将植入自主开发的“大脑”. October. 07, 2023 08:12. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星电子公开了预计将搭载在明年年初上市的“Galaxy S24”系列的新一代移动应用程序处理器（AP）“Exynos 2400”。与前作相比，Exynos 2400处理器的人工智能（AI）性能提升15倍，解决了发热问题，是在三星旗舰智能手机中逐渐替代高通芯片的“新武器”。 当地时间5日，三星电子在美国加利福尼亚州硅谷美洲总管举行了“SAMSUNG System LSI Tech Day 2023”（三星系统LSI科技日），首次推出了自主开发的Exynos 2400芯片。Exynos 2400搭载了美国系统半导体企业AMD的最新图像处理装置（GPU）。三星方面解释说，与去年年初推出的前作“Exynos 2200”相比，中央处理器（CPU）性能提升1.7倍，AI性能提升了14.7倍。 信息技术（IT）业界认为，预计明年上半年（1~6月）上市的Galaxy S24系列将搭载该AP。三星电子去年在“Galaxy S22”系列中投入了Exynos 2200，但发生了发热等问题，因此，包括今年的S23系列在内的旗舰机型都使用了高通骁龙芯片。如果搭载Exynos 2400，这将是三星时隔2年将再次挑战使用自家公司的芯片。 系统LSI事业部社长朴容仁（音）在Keynote 讲演中自信地表示：“通过性能大幅改善的Exynos 2400芯片，将为高配置游戏用户提供最佳体验。”

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