为领取失业工资而进行虚假求职……今年被揭发的案件就有46909起. September. 21, 2023 08:16. by 周愛眞 jaj@donga.com. 失业工资（求职补贴）领取者李某（38岁）今年4月向管辖雇佣中心提交了“应聘了OO精密公司单纯业务岗位”的面试确认书。失业工资是为了支援再就业而支付的，因此只有进行求职相关活动才能得到。但确认书上的人事负责人签名字体是李某的字体。雇佣中心感到奇怪，于是进行确认，结果发现李某伪造并提交了确认书。 在每年失业补助领取者增加到160万-170万人规模的情况下，为了领取失业补助而虚假或形式上进行求职活动的人也在增加。截至今年8月底，仅如上述事例被揭发的就有46909起。如果考虑到没有被揭发的，预计其规模会更大。 ● 为领取补贴进行“表面上”求职活动 国会环境劳动委员会所属的国民力量党议员林美子（音）20日从雇佣劳动部收到的资料显示，从今年1月起到8月底，进行虚假或形式上求职活动时受到警告的事例有45222起，没有得到失业工资的事例有1687起。如果进行虚假求职活动首次被揭发，就不能得到相应那一次（通常28天）的补贴。如果第二次被揭发，就会干脆中断所剩时间段的补贴发放。形式上求职的人刚开始也会受到警告，第二次不能得到相应那一次的补贴。失业工资是雇用保险加入者在工作180天以上后被解雇等非自愿辞职时，可以在120-270天内领取平均工资60%的制度。 因新冠疫情扩散而缓解的失业工资再就业活动认定条件和监控从去年7月开始得到加强。因此，今年的揭发次数也比去年（1364起）大幅增加。 被揭发的人，往往从一开始就不想就业，故意应聘不符合资格条件的职务，或者不参加面试，只想着不合格后得到再就业活动的认可。裴某（55岁）在7月份向雇佣中心提交了申请护士职务的文件，结果受到了警告。如果想申请该职务，需要护士资格证，但裴某连资格证都没有，只提交了申请书。4月，孙某（40岁）申请的公司邀请他参加面试，但他故意没有去，结果被揭发。 ● 有必要制定防止不正当领取、提高再就业率的对策 专家们表示，目前的失业工资制度与帮助失业者再就业的宗旨不同，降低了他们的求职欲望。失业工资为了保护低收入劳动者，把最低工资的80%（每月约185万韩元）作为下限。但是，领取最低工资的劳动者们，相比再就业更倾向于领取失业工资的副作用正在出现。 为领取失业工资而缴纳雇用保险费的时间为180天，比德国（12个月）、日本（12个月）等主要国家短，因此出现大量重复领取者，也是问题之一。5年内获得3次以上失业补助的反复领取者每年都在增加，2021年、2022年连续超过了10万名。也有总共24次领取失业补助的人。 失业工资领取者的再就业率从2013年的34.7%下降到去年的28.0%。建国大学经营学系教授尹东烈（音）表示：“应该实现失业工资连接到再就业的良性循环，但事实刚好相反。应该朝着提高再就业率的方向改善。”林美子也表示：“急需制定针对反复领取、不正当领取失业工资的对策。”

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