金正恩和普京商讨“武器和放松对朝制裁”交易. September. 13, 2023 08:20. by 申振宇记者、巴黎=常驻记者赵恩雅 niceshin@donga.com、achim@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩为与俄罗斯总统普京举行首脑会谈于12日抵达俄罗斯，最早将于13日举行首脑会谈，讨论非法武器交易及放宽对朝鲜制裁等问题。随同金正恩赴俄的大规模人员中，不仅有与将向俄罗斯要求的卫星、核动力潜艇技术相关的核心人士，还有与作为交换条件向俄罗斯提供的炮弹等常规武器相关人士，明确表示武器交易是此次首脑会谈的核心议题。 俄罗斯克里姆林宫发言人表示，“我们已经做好了讨论联合国对朝制裁的准备”，暗示联合国安理会常任理事国俄罗斯以此次会谈为契机摆脱对朝制裁，不仅可以同朝鲜进行武器交易，还可以进行联合军演等。被国际社会孤立的朝鲜和俄罗斯甚至公开表示可能从事韩美日最担心的武器交易，因此有人担心东北亚新冷战危机已经明朗化。 据韩国政府当局及俄罗斯媒体报道，金正日的专列10日晚离开平壤，当地时间12日上午抵达俄罗斯与朝鲜接壤的哈桑站。之后列车不是开往符拉迪沃斯托克，而是开往北方。当初，金正日似乎前往举行东方经济论坛的符拉迪沃斯托克，与已经来到这里的普京总统会面，但出乎意料的是，他去了其他地区。对此，有观察人士认为，金正恩将沿着西伯利亚横贯铁路移动，在沃斯托奇尼宇宙基地举行首脑会谈。沃斯托奇尼宇宙基地是俄罗斯2012年新建的尖端宇宙基地。韩国政府消息灵通人士评价称：“对于已表明武器交易意向的朝俄首脑，这可能是最佳会谈场所。” 克里姆林宫发言人佩斯科夫当地时间11日表示：“（金正恩委员长的）此次访问将是全面访问（full-scale visit）”，暗示将就武器交易等问题进行深入讨论。预计，向在经济困难中挣扎的朝鲜出口粮食和能源等也将成为主要议题。俄罗斯副外长安德烈·卢登科12日表示：“可以讨论向朝鲜提供人道主义援助的问题。” 韩国政府高层官员11日在与《东亚日报》记者的通话中表示：“现在（朝俄间）秘密武器交易讨论已经明朗化。特别是朝鲜可能会把焦点放在导弹技术转移上。” 美国参议院外交委员会所属议员克里斯·昆斯担心地说：“他们（金委员长和普京总统）可能会进行‘恶魔交易’。”

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