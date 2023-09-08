韩国小学生忧郁症5年内将近翻倍……“受新冠疫情期间孤立的影响”. September. 08, 2023 08:35. by 趙健熙 becom@donga.com. 接受忧郁症治疗的小学生（6-11周岁）在5年间增加了将近一倍。同期自杀的小学、初中、高中生（6-17周岁）为822人。这可能是因为受到新冠疫情的影响、被孤立生活的时间较长。 国会保健福利委员会所属议员金元二（音，共同民主党）7日从国民健康保险公团收到的资料显示，因忧郁症接受健康保险诊疗的6-17周岁人群从2018年的23347名增加到了2022年的37386名，增加了60.1%。 其中增加比率最高的年龄段是相当于小学生的6-11周岁。从1849人增加到3541人，足足增加了1.9倍。12-14周岁的忧郁症患者从5893人增加到9257人，15-17周岁的忧郁症患者从15605人增加到24588人。 教育部向金元二提交的资料显示，小学、初中、高中学生自杀者从2018年的144人增加到2022年的193人。特别是，在此期间自杀的小学生从3人增至11人。从2018年到2022年的5年间，822名小学、初中、高中生自杀原因，扣除不详（246件）之外，学业、前途问题最多，达167件。其次是精神健康医学科问题（161件）和人际关系问题（134件）。学校暴力引发的自杀事件也多达19起。 专家们认为，受新冠疫情的影响，学校长期关闭，学生们在交友关系中很难得到社会支持，因此出现了这样的结果。韩国从2020年2月到去年3月关闭学校的时间为79周，在经济合作与发展组织成员国中仅次于墨西哥（81周）。首尔医疗院精神健康医学科科长李海宇（音）表示：“医疗现场因小儿青少年试图自杀而提出的紧急住院要求正在增加。为了恢复精神健康，急需改善心理咨询支援等制度。”

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