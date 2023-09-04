教师们的“公共教育停止日”……学生家长陷入混乱. September. 04, 2023 08:59. by 崔勋振记者、朱贤宇记者 choigiza@donga.com,woojoo@donga.com. 在7月做出极端选择的首尔瑞草区某小学教师迎来49斋（人死后49天）的4日，预计全国教师将大规模参加年假、病假等迂回罢工，教育现场的混乱正在扩大。对于教师们的集体行动，教育部和一线教育厅出现了分歧，家长们表示更加混乱。 3日，据教育部和首尔市教育厅透露，教师团体命名为“公共教育停止日”的4日，全国32所小学决定裁量停课。这一数字仅占全体小学6286所学校的0.5%。但是，当天没有统计出要使用个人年假、病假的教师规模，因此教育当局根本无法预测“授课空白”会达到什么程度。最近，首尔和全北的2名小学教师接连去世的消息传开后，周末（1日）的第7次教师集会共有10万名（警方推算）教师参加，追悼热潮正在高涨。教育部相关人士表示：“目前与平时没有太大的不同”，“计划从4日上午9时开始统计使用年假或病假的教师人数。” 虽然决定不裁量停课，但部分学校为了应对“授课空白”，接受了校外体验学习申请。网络社区等内的不少家长表示：“因为是双职工夫妇，所以担心会怎么样，所以使用年假，申请了4日的体验学习。” 教育部和一线教育厅的应对仍然混乱不堪。首尔市教育厅4日下午3时再次发布公告称，将在瑞草区小学礼堂强行举行追悼会。此前，教育部表示，如果校长将4日指定为裁量休息日或当天允许教师的年假或病假，将通过服务检查采取惩戒、刑事告发措施等。

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