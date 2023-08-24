新冠肺炎从31日起像流感一样管理，超过2万韩元的检查费由本人负担. August. 24, 2023 08:44. by 金素英记者 ksy@donga.com. 从31日开始，现行的2级传染病新型冠状病毒感染症（COVID-19）将像流感一样被定为4级传染病进行管理。现行免费或只缴纳诊疗费的新冠病毒检查费用从当天开始，除部分高危人群外，个人都要承担。这和接受流感治疗是一样的。 疾病管理厅厅长池英美（音译）23日召开中央事故处理本部会议表示：“从6月末开始增加的新冠病毒扩散趋势最近转变为（4万名左右）减少趋势”，“对于健康人来说，新冠病毒的危险度已经降低到了流感水平，医疗应对能力也很充分，因此决定将新冠病毒传染病等级从2级调整为4级。”这距离去年4月新冠肺炎被指定为2级传染病，已过去1年零4个月。 ● 即使携带检测呈阳性的自检试剂盒，也无法在保健所免费接受检查 目前，普通国民因出现新冠病毒症状，到社区医院接受专家用快速抗原检查（RAT）时，需要缴纳的费用为5100韩元。从31日开始，这笔费用将增加到2万~5万韩元左右。因为是非补助项目，所以预计每个医疗机构的费用都会有所不同。但是60岁以上、12岁以上的基础疾病患者及免疫低下者需要缴纳的检查费用是1万韩元左右。因为政府为了保护高危人群，决定继续支援该费用。 如果在医院接受基因扩增技术（PCR）检查，目前只需支付2.3万韩元，但今后需要支付6万韩元。但是，60岁以上、疗养医院等从业人员、医疗机关预定住院患者、新冠病毒疑似症状者中，有医生意见书的人等到保健所筛选诊所接受检查是免费的。目前，在家使用自我检查试剂盒检测出阳性的人也可以到保健所筛选诊所免费接受PCR检查，但从31日开始将不能接受免费检查。 新冠病毒治疗剂和疫苗将像现在一样继续维持无偿支援。当局表示，为应对冬季流行，计划追加购买治疗剂。 ● 大型医院内要一直佩戴口罩 防疫当局决定暂时维持目前留在医院级医疗机关和入所型感染脆弱设施的室内戴口罩的义务。池厅长解释说：“高龄者和免疫低下者等高危人群仍然需要保护，计划今后观察防疫情况，经过专家咨询后发表转换为劝告的时间。” 在3年零7个月的时间里每天统计所有确诊患者的“全数监视”系统也将发生变化。今后，在全国520多个标本医疗机构出现确诊患者时，将向防疫当局申报，并以此分析流行情况。嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋（音译）表示：“海外国家也正在从全数监视转换为标本监视”，“通过标本监视，预测整体感染规模和流行趋势应该没有问题。”

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