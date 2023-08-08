真正的游戏规则改变者. August. 08, 2023 07:58. . 1632年，在德国莱比锡南边的一个叫吕岑的小村庄里，发生了“三十年战争”（1618~1648年）历史上规模最大、最重要的战斗。将新教的英雄瑞典国王古斯塔夫二世和把旧教从毁灭中解救出来的雇佣军队长华伦斯坦以及猛将帕彭海姆伯爵发生了激烈的冲突。在这场战斗中，帕彭海姆伯爵战死，新教方面获胜，但古斯塔夫二世战死，新教方面也遭受了无异于失败的损失。 双方的兵力分别是现在的师团规模，在当时来说是一场非常大规模的战斗。但当时旧教（天主教）方面的大炮只有60门。新教方面更少。从现代的标准来看，60门是巨大的数量，但从当时的大炮火力或发射速度来看，远不及拥有6门野炮的现代炮兵中队的火力。但仅凭这种程度的火力，一天就分别有3000人以上战死，甚至出现了司令官战死的惨剧。 在20世纪战争中，大炮的威力和作用超出了想象。1944年诺曼底登陆后，联军为了突破德军的防线，反复发动了多次攻势。但是，德军大队仅用4门88毫米炮和2门75毫米突击炮在一天内摧毁了40多辆英军战车，挫败了英军战车团的攻击。 舰炮的威力更大。德军虽然多次展开了成功的反击作战，但在将联军推向大海之前，每次都被位于海上的舰船发射的舰炮击退。舰炮掩护的联军桥头堡坚不可摧。即使是战斗经验丰富、勇敢的士兵，只要周围开始有舰炮轰击，也无法坚持下去。 在无人机、标枪飞弹、HIMARS齐射火力系统等各种尖端武器活跃的乌克兰战争中，真正成为话题的是155毫米炮弹。乌克兰军队消耗了100万发炮弹，这一炮弹数是北约（NATO）年产量的3倍。随着炮弹补给的不足，俄罗斯也向朝鲜伸手寻求支援。这样下去，真正的游戏规则改变者将成为炮弹、不，或者更准确来说是炮弹的生产能力。教训是，要充实不亚于尖端武器的传统武器和基本武器。

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