“韩国科技政策，没有宏伟蓝图”……痛彻心扉的经合组织批评. August. 04, 2023 07:53. . 经济合作与发展组织（经合组织）指出，韩国的科技政策没有泛政府层面的发展蓝图，只是协调部门间预算、事业的水平。经合组织最近在讨论韩国创新政策的报告中评价道：“相比制定总括性的创新政策，主要是以重新调整预算的方式应对新的优先顺序和问题。”也就是说，韩国政府未能绘制科技创新的蓝图，只停留在现有政策的微观协调和管理上。 长达307页的报告认为，韩国的主要弱点是缺乏科学技术和经济发展的中长期统合战略。经合组织认为，在没有明确蓝图的情况下，科技信息通讯部和企划财政部等的政策联系也不够。民间的研发被提到的问题，则是集中于大企业和制造业的不均衡，不能支持中小企业和服务业的创新。 政府的年度研发预算占国内生产总值的4.93%，为30.7万亿韩元，在经合组织成员国中排名第二。经合组织指出，如此庞大的预算投资未能带动韩国的科技创新和高附加值产业生产效率的提高，令人痛心。这些问题与一直以来被指为研究开发费执行痼疾的研究课题分割、瓜分预算、凑足件数、急于取得业绩的短期投资等相吻合，进一步降低了预算效率。 人工智能和量子计算、生命工学、宇宙航空等尖端未来产业的技术开发要求越来越集中的大规模投资。全球竞争也是仅靠个别研究所或企业的力量很难应对的国家对抗战。通过“选择和集中”，在核心技术开发上投入研发资金也不够。在技术开发和经济发展的战略框架内，如果没有政府确定方向是不可能的。 政府最近表示要打破科技领域的“研发利益卡特尔”，全面重新讨论相关预算，但这也是首先要明确预算分配的主体——政府的政策蓝图和目标。只有超越应对眼下的悬案，集中精力制定长期战略，才能进一步提高韩国科技水平。正如经合组织所指出的那样，韩国为了摆脱“在核心领域不是领导者，而是停留于追击者，在开始新研究时试图回避危险”的局限性，这也是必须做的事情。

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