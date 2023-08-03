惠誉时隔12年再次下调美国信用等级……韩国等亚洲股市动荡不安. August. 03, 2023 07:45. by 纽约=常驻记者 金贤洙、李东勋记者 kimhs@donga.com、dhlee@donga.com. 国际信用评级机构惠誉国际当地时间1日把世界最大经济济美国的信用等级从原来的最高等级AAA下调到了AA+。降级的理由，是美国负债超过4亿亿韩元，而且一再出现政治风险。这是世界三大信用评级机构时隔12年再次下调美国信用等级。受此影响，包括韩国在内的亚洲股市股价2日同时下跌。 惠誉国际在1日发表的声明中表示：“预计美国今后3年财政状况会恶化，而且负债也在增加，治理能力也在恶化。”围绕超过31万亿美元（约4.0130亿亿韩元）的国家债务和负债限度上调问题，美国执政党和反对党之间每年反复的悬崖边对峙，将美国的“还债能力”评价降低了一个等级。自1994年起，惠誉国际29年来一直维持美国信用等级为AAA。 至此，世界三大信用评级机构中，维持美国最高等级的公司只剩下穆迪。目前，穆迪对美国赋予了最高等级AAA。此前，标准普尔在2011年美国国会持续推迟负债限额磋商、联邦政府面临违约危机后，把美国信用等级从最高等级的AAA下调到了AA+。当时一周内美国股市暴跌15%，韩国综合股价（KOSPI）指数也下跌17%。 美国政府立即进行了反驳。美国财政部长耶伦贬称惠誉的报告“是基于随意的、过时的数据”。美国白宫发言人库林·詹皮耶尔则抨击称：“这否定了经济正在恢复的现实。” 据韩国交易所2日消息，KOSPI指数比前一天下跌50.60点（1.90%），以2616.47收盘。亚洲主要股市也大部分呈现弱势。日本日经平均股价下跌2.30%，以32707.69收盘，中国上海综合指数下跌0.89%，以3261.69收盘。在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一天上涨了14.7韩元，以1298.5韩元收盘。这是因为全球投资者对安全资产的偏好增大。

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