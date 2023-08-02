“总统档案阅览代理人限定为1人”. August. 02, 2023 07:44. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 1日，国务会议表决通过了《总统档案管理法施行令修订案》，该修改案规定，将可以阅览总统档案（记录物）的代理人限定为1人，代理人不能阅览秘密档案。对于卢武铉财团要求指定代理人阅览卢武铉前总统的档案一事，政府制定了阅览权限和限制依据。 据总统室透露，尹锡悦总统主持的当天国务会议上表决通过了内容为△在前任总统死亡或昏迷的情况下，即使是通过家属协商指定的代理人也不能阅览秘密档案 △代理人通过家属协商只能推荐1人，如果不能达成协议，可以按照配偶、直系血亲顺序推荐等的《总统档案管理法施行令修订案》。 代理人可以访问阅览的档案范围有△前任总统及其家属相关的个人信息 △前任总统及其家属的权利救济信息 △前任总统传记出版目的的信息等3种。 政府之所以推进上述修订案，是因为卢武铉财团在此前的今年3月份要求在卢武铉前总统的8.4万多件总统档案的保护期限15年到期后，通过代理人阅览。但是，政府对现有的施行令带着△对前任总统去世时可以阅览总统档案的代理人数量没有进行限制，△代理人的阅览权限与前任总统的权限相同的问题意识，推进了修订案。 对此，卢武铉财团反驳说，根据修订案的阅览权限制只适用于卢前总统方面，这是以特定人为对象的“处分性立法”，并于4月向行政安全部提交了反对意见书。

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