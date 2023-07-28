男子4x200米自由泳接力4人帮将向韩国首枚团体赛奖牌发起挑战. July. 28, 2023 08:09. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国游泳队将向世界锦标赛历史上第一枚团体奖牌发起挑战。 由黄善宇（20岁）、李浩俊、金宇民（以上22岁）、梁在勋（25岁•以上人名音译）组成的男子4x200米自由泳接力代表队将于28日在日本福冈举行的国际游泳联盟世界锦标赛上向韩国团体赛的首枚奖牌发起冲击。如果在当天上午举行的预选赛中进入前八名，将在同一天晚上9时40分开始的决赛中争夺奖牌。韩国队去年在匈牙利布达佩斯举行的世界锦标赛上，历史上首次进入该项目决赛，并以7分06秒93的成绩刷新韩国纪录，获得了第6名。 4x200米自由泳接力赛由4名选手分别进行200米自由泳。在“海洋男孩”朴泰桓（34岁）度过全盛期的时期，除了朴泰桓之外，其他国内选手的成绩都不太好，因此在团体赛中未能取得成绩。但是黄善宇成为韩国游泳招牌的2021年以后，李浩俊、金宇民等自由泳选手的技术也提高了，4x200米自由泳接力也成为了韩国挑战奖牌的项目。 大韩游泳联盟去年年初将4x200米自由泳指定为战略培养项目，并以“亚运会金牌”为目标，将代表选拔赛200米自由泳前四名选手送往澳大利亚进行转地训练。在指导澳大利亚游泳代表队的伊恩•波普、理查德•斯卡尔斯等名将的指导下，选手们的技能得到了进一步发展。 在本次大赛中，李浩俊在200米自由泳比赛中与黄善宇一起进入决赛，最终并列排在第6位，金宇民在本次大赛400米自由泳比赛中进入决赛，并取得第5位（3分43秒52）的成绩后，虽然在800米自由泳比赛中未能进入决赛，但最终以7分47秒69的成绩刷新朴泰桓保持的韩国纪录（7分49秒93），时隔11年再次提高了2.24秒。去年在匈牙利世锦赛上创下1分44秒47的韩国纪录并获得银牌的黄善宇在此次大赛上把自己的记录减少了0.05秒，获得了铜牌。韩国选手首次在游泳世锦赛上连续两届获得奖牌。

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