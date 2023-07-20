明年最低时薪9860韩元……在1万韩元跟前放慢速度. July. 20, 2023 08:03. by 世宗=李文洙记者 doorwater@donga.com. 最低工资委员会19日决定把明年的最低时薪定为9860韩元。这比今年（9620韩元）上涨了240韩元（涨幅2.5%）。虽然时薪是否越过“1万韩元”大关是人们关注的焦点，但看起来，最低工资委员会考虑到最近经济危机、人工费上涨给企业带来的负担等，调整了上调速度。主张“冻结”的经营界和要求“1万韩元以上”的劳动界都对此表示了不满。 最低工资委员会经过从前一天（18日）开始的连夜会议，当天上午6时左右召开第15次全体会议，最终表决了2024年度最低时薪。在体现周休津贴、折算成月薪的情况下，是206.0740万韩元（以209小时为基准）。上个月劳动界作为最初方案提出了12210韩元（上调26.9%），经营界则要求“冻结（9620韩元）”。经过十多次反复会议，双方在18日第八次修正案中将差距缩小到了775韩元（劳动界1.0580万韩元，经营界9805韩元）。此后，公益委员们将下限9820韩元（上调2.1%）、上限10150韩元（上调5.5%）作为“审议促进区间”。 18日晚超过12时，劳资双方在第10次修订案中把差距缩小到180韩元（劳动界1.0020万韩元，经营界9840韩元），但未能达成协议。此后，公益委员提出了“9920韩元”的仲裁方案。虽然经营界和韩国劳动组合总联盟表示赞成，但由于全国民主劳动组合总联盟所属的工人委员们表示反对，协商破裂。 最后，委员会在19日凌晨就劳动界提案（1万韩元）和经营界提案（9860韩元）进行了表决。共有26名委员参加，其中经营界案得到17票，劳动界案得到8票，无效（弃权）1票。这是雇佣劳动部部长李正植在3月31日要求审议后，时隔110天做出的决定。这也是1988年实行最低工资制度后，超过2016年（108天）的“史上最长审议”。 最近，不仅是韩国，主要其他国家也在调整工资上升速度。德国总理索尔茨去年把最低工资提高了22%，同时决定明年和后年只提高3%。美国纽约市一度想大幅提高Uber Eats等食品配送应用程序劳动者的时薪，正在演变成诉讼战。可能是担心经济危机、通货膨胀（物价急剧上升）恶化等。

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