“韩半岛匕首论”复活预告的是什么?



驻韩美军司令布伦森用“匕首”来形容韩国一事引发了争议。中国驻韩大使馆警告称“越线了”，作出激烈反应。青瓦台表示，已对布伦森的发言表示了担忧。对于驻韩美军司令的发言，中国驻韩大使馆勃然大怒地发表声明，青瓦台事实上公开表示忧虑，这都是罕见的事情。



布伦森就“匕首论”反驳称：“这是为了说明作战环境。”但他同时称，“其他国家（中国）应该考虑如何看待美国在韩国的能力”，这一解释更加明确地表明了其“匕首论”的意图。



美国在说明韩国的地缘政治重要性时，一向主要使用“销钉（Linchpin）”一词。“销钉”是防止车轮从车轴上脱落的插销。与构建集体防卫体制的北约不同，美国在亚洲正在构建与韩国、日本等结成双边军事同盟、维持影响力的所谓“车轮”同盟。这意味着，韩国承担着防止车轮脱落的核心作用。



如果说“销钉”是在说明韩国在包括军事和经济在内的综合性同盟结构中的重要性，“匕首”则是赤裸裸地体现军事目的的表述。“韩半岛匕首论”的最早使用可以追溯到日清战争和日俄战争爆发的19世纪。日本军事战略家认为，清朝和俄罗斯可以将韩半岛用作“瞄准日本心脏的匕首”，主张吞并韩半岛。美国和苏联继承了这一理论。美国时事周刊《时代》在1948年的一篇文章中说：“只要俄罗斯掌握着朝鲜，它就不会松开匕首的把手。”



中国对“韩半岛匕首论”勃然大怒，不仅是因为这一表达露骨，时间节点也产生了影响。据分析，虽然美国总统特朗普作为国宾访问中国，与中国国家主席习近平就“美中建设性战略稳定关系”达成协议，但美军此举表明，将加快步伐加强对中国的军事牵制。这也是为什么在新加坡举行的亚洲安全会议（香格里拉对话）上，中国与会者直接向表示“追求美中在亚洲的势力均衡”的美国战争部部长赫格塞思询问“（匕首论）是否得到了华盛顿的认可”的原因。



在美中的大国竞争格局日益明显的今天，难以把帝国主义和冷战时期用过的“韩半岛匕首论”的复活看作是偶然。据悉，习主席对上个月访华的特朗普总统表示，“不要支持日本的再武装”，表示了强烈的反对。专家们认为，如果习主席访问朝鲜成行，应对韩美日安保合作很有可能成为核心议题。



韩美就战时作战指挥权的移交问题，利害关系错综复杂。特朗普政府强调同盟分担，对李在明政府接管作战权的意志表示欢迎，称其为“鼓舞性的”，但也强调移交作战权首先要满足条件。韩国政府方面怀疑，美国试图将驻韩美军的作用从韩半岛扩大到牵制中国，是不是想强化作战权的移交条件，阻止韩美联军的指挥权移交给韩国。韩半岛“匕首论”的复活可能是展示围绕驻韩美军作用的紧张局面正式拉开的预告片。

