郁陵岛刻石文新发现朝鲜时期水师军官姓名

“沙工 朴明得 蒋今男”。这是东北亚历史财团近期通过郁陵岛、独岛综合学术调查确认的19世纪初朝鲜郁陵岛搜讨军（搜索与讨伐军）船只的船长姓名。包含该姓名在内，证明朝鲜曾将郁陵岛等地作为正式领土进行管理的刻石文在郁陵岛被新发现。东北亚历史财团2日上午召开“从朝鲜时代搜讨看郁陵岛与独岛”学术会议，报告了4月20日至24日进行的综合学术调查结果。此次调查继承了1947年朝鲜山岳会学术调查的传统，对郁陵岛搜讨刻石文进行了全面考察，在寻找新史料的同时，还制作了共15张高品质拓片。特别是“郁陵台霞里刻石”中发现了多个新文字。搜讨官留下的台霞里刻石文散布在绵延超过30米的岩壁上，共确认约11处。据参与调查的财团首席研究委员高光义介绍，其中在“李辅国刻石”上新发现了两名“沙工”的名字。李辅国于1804年赴任江原道三陟营将，翌年对郁陵岛实施了搜讨。“沙工”是指船舶的最高负责人，暗示搜讨时动用了两艘以上船只，由此可推测搜讨团规模约为100人左右。该铭文旁边还新确认了写有“军○ 郑○○ 李○○”的文字，推测是担任军职人员的姓名。在台霞里刻石中，还新确认了“金”字及另一个“金”字、“江陵”等字的笔画。高光义首席研究委员表示：“由于时间安排，这次未能对此处进行拓片，但今后进一步确认与搜讨活动相关的人名等可能性很大。”朝鲜朝廷自17世纪末起，在约200年间定期派遣搜讨官访问郁陵岛调查实情并上报。在此次调查中，财团还取得了明确判读刻石文的成果。高首席研究委员在台霞里“光绪铭刻石”（1890年、1893年）中，将以往解读为“使”等的文字判读为“侯”，将有意见认为是“功”的文字判读为“切”，将解读为“荡”的文字判读为“（추）”。由此，“圣化东渐我侯西来诚切祝华惠深求”的语句被解读为“圣明君主的教化覆盖东边的郁陵岛，我们的守令从西边陆地赴任而来。拥护王化的诚意至为恳切，抚养关照百姓的恩泽深厚广大”。高首席研究委员评价称，这是“展现朝鲜末期郁陵岛统治与居民认识的语句”。此次调查中，曾任佛教中央博物馆馆长的名匠兴善法师对刻石文进行了拓片制作。“光绪铭刻石”被制成横210厘米、纵266厘米的单张大型拓片。在学术会议上公开的拓片上，可以看到法师在作业中受伤后留下的隐约血滴痕迹。学术会议还提出了相关遗迹需要重新整顿的必要性。有人指出，台霞里刻石的参观用栈桥反而遮挡或损坏了搜讨相关刻石。财团研究委员文尚明表示：“应通过对地质环境和历史文化内容的深层研究，推动郁陵岛和独岛共同被指定为联合国教科文组织世界地质公园。”财团今后计划对刻石文进行追加拓片，并对与搜讨相关的庆尚北道蔚珍等地区展开调查。东北亚历史财团理事长朴枝香强调：“通过彻底考证查明真相，才是守护我们领土主权最有力的学术盾牌和武器。”趙鍾燁 jjj@donga.com