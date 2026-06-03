韩国拟将延命医疗中断时机从临终期提前至末期

韩国政府正在推进一项方案，将无生还可能患者的延命医疗中断时机从现行的“临终期”提前至“末期”。原本必须到登记机构才能填写的事前延命医疗意向书，今后将可在线登记，同时政府还决定开发针对疗养医院的特色临终关怀模式，并扩充临终关怀病床。保健福祉部2日召开国家临终关怀延命医疗委员会会议，确定并公布了包含上述内容的“第2期临终关怀与延命医疗综合计划”2026年度施行计划。此前，保健福祉部长官郑银敬在接受本报采访时（5月11日A1•8版）曾表示：“将就提前延命医疗中断时机问题展开公开讨论，并从明年起在疗养医院正式实施临终关怀项目。”政府将于5日成立的第七期国家生命伦理审议委员会上，就延命医疗中断时机从临终期扩大到末期的问题进行公开讨论。临终期是指数日内临近死亡的状态，末期则是指数月内临近死亡的状态。医疗界不断指出，应最大限度减少无意义的延命医疗，保障患者有尊严的死亡。事前延命医疗意向书是提前记录延命医疗中断与临终关怀服务利用意向的文件，今后将可以在线登记。此举旨在提高可及性，使国民在健康时制定生命末期计划的文化得以扎根。为防止出现中断延命医疗后无法及时接受临终关怀服务的“临终难民”，最早从明年起，疗养医院也将正式运营临终关怀项目。赵维拉记者、申艺琳记者 jyr0101@donga.com、yrin@donga.com