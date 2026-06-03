黄仁勋与崔泰源再会 称“值得直接投资的韩国企业很多”

主导全球人工智能（AI）半导体市场的英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋在台湾与韩国大企业及初创公司高管举行了一系列会晤，商讨合作方案。英伟达正将合作范围从人工智能半导体拓展至机器人、游戏等韩国整体产业。1日（当地时间），黄仁勋在中国台湾台北邀请80多位韩国企业相关人士，首次举办了“韩国合作伙伴之夜”晚宴。三星电子、SK海力士、LG、NAVER云、斗山等主要大企业高管和有潜力的初创企业代表出席，共同探讨了新一代人工智能产业的合作方案。当天，全球信息技术展览会“台北国际电脑展2026”在台湾开幕。黄仁勋在现场对韩国记者表示：“韩国是英伟达生态系统中非常重要的部分。”他还说：“在人工智能芯片以及机器人、人工智能工厂等领域，我们正在为韩国提供支持，可以一起做的事情很多。”黄仁勋还暗示了在韩国进行直接投资的可能性。他评价称：“韩国拥有出色的（产业）生态，聪明的企业也很多。”他提到机器人是今后重点合作领域，并表示“希望能为韩国机器人技术的发展做出贡献”。黄仁勋在当晚宴会上就SK海力士市值进入1万亿美元（约1500万亿韩元）俱乐部一事表示：“真的非常自豪，为他们的成功感到十分高兴。”在晚宴之前，黄仁勋与SK集团会长崔泰源会面，双方就加强新一代人工智能基础设施市场的供应链纽带、扩大技术合作等方案进行了讨论。据悉，黄仁勋将于5日访问韩国，在首尔城东区与崔泰源会长、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、NAVER议长李海镇等人举行“五花肉会晤”。随后，他将于7日与NC软件代表金泽辰会面。黄仁勋与金泽辰自2003年《天堂2》与英伟达“GeForce FX”的优化合作开始，结缘已超过20年。李栋勋记者、金在亨记者 dhlee@donga.com、monami@donga.com