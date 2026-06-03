孙兴慜为替补入选的赵伟济鼓劲打气助其融入

韩国国家足球队2日在美国犹他州赫里曼的锡安银行训练中心进行了2026年美加墨世界杯赛前集训。队长孙兴慜（34岁，洛杉矶FC）从训练一开始便悉心关照后卫赵伟济（25岁，全北现代）。孙兴慜说“我得去有维济的那组”，随后便与赵伟济同组进行抢球训练。孙兴慜朝赵伟济抛出“你得再跑起来”“你个子这么高（189厘米）还能被抢走高空球”等玩笑话，活跃了训练气氛。这是孙兴慜为了让以“训练搭档”身份参加赛前集训、随后成为世界杯“正式成员”的赵伟济能够自然地融入球队而给予的关怀。赵伟济是在国家队主力后卫曹侑珉（30岁，沙迦）上月31日与特立尼达和多巴哥的热身赛中右脚受伤、无缘世界杯后，于1日被替补招入最终名单的。2日是赵伟济在入选最终名单后首次参加训练。此前作为训练搭档时话不多的赵伟济，当天被抢走球后会大声表达惋惜，显得活跃了许多。赵伟济表示：“（在预选赛中）为韩国队晋级世界杯起到重要作用的侑珉哥因伤缺阵，我顶替了他的位置，心情很沉重。”他还说：“我想，如果我在这里展现出更好的面貌，应该能给侑珉哥带去哪怕一丝安慰。”大韩足球协会2日在其优兔频道上传了拄着拐杖的曹侑珉离开赛前集训营、与队友们道别的视频。在宿舍大厅与聚集的队友们拥抱告别的曹侑珉眼眶发红。曹侑珉通过足协表示：“我会把球队所有不好的厄运都带回韩国，只留下我们那份恳切之心，衷心祝愿大家不再有任何伤病，在世界杯上展现出好的面貌，取得好成绩归来。”随着李刚仁（25岁，巴黎圣日耳曼）当天归队，韩国队完成全员集结。李刚仁因其所属俱乐部巴黎圣日耳曼（法国）的2025-2026赛季欧足联（UEFA）冠军联赛决赛日程，在国家队球员中最晚抵达赛前集训营。巴黎圣日耳曼在上月31日的点球大战中击败阿森纳（英格兰），成功实现欧冠联赛两连冠，但李刚仁一直枯坐替补席。2日飞抵美国犹他州盐湖城国际机场的李刚仁直接前往国家队训练场，完成了跑步和抢球等训练。金培中 wanted@donga.com