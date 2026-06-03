地方政府负责人和教育监将支配2300万亿韩元预算……应选拔“像自己的钱一样省着用的人”

6月3日将举行6·3地方选举的正式投票。选民们将选出从市道知事到市郡区负责人、广域和基层议员、教育监等4227人。国会议员再补选投票也将在14个选区进行。此前两天的事前投票中，约4465万名选民中已有约1050万人参加投票，因此剩下约3415万名选民的选择。此次选举产生的民意将衡量政府和执政党的国政方向和在野党的前进方向。即使这样，也不会减轻地方选举决定谁是为自己居住的地区献身的干部的自身意义。地方政府和议会有权决定居住、安全、交通、福利、教育等与我们实际生活密切相关的政策和用于此的预算。在前往投票现场之前，有必要评价现任地方政府负责人和地方议员是否为居民正确行使了权力，并比较此次出现的候选人是否提出了相比更好的解决方法。最重要的是，包括市道知事在内，地方政府负责人可用的今年预算总额约达481万亿韩元。今年17个市道教育厅的预算规模约为96万亿韩元。两者相加，接近中央政府预算的80%。考虑到预算每年都在增加，此次当选的地方政府负责人和教育监在4年内可以执行的预算已超过2300万亿韩元。面对如此巨额预算，选民不能忽视对候选人的考察，要认真判断那些自称能够治理地方事务者，是不是在以荒唐的公约，抱着“花别人钱”的心态，随意挥霍居民的血汗税金。各地区的发展直接关系到韩国整个经济的竞争力。各地区培养符合特性的新主力产业，创造优质的工作岗位，培养自身成长的力量，已成为刻不容缓的课题。还要仔细观察哪位候选人具体提出了这样的地区经济未来所必需的发展蓝图和可实现的财源。此次选举在阵营对抗的框架、因未经确认的疑惑而展开的消极攻防战中，未能摆脱把政策竞争抛在脑后的旧态。越是这样，越要筛选出对对方进行诽谤、掩盖自身资质不足的候选人，以及试图用表面光鲜的玫瑰色公约掩盖政策蓝图漏洞的候选人。在此过程中，当更多的选民参与其中时，胜者和败者都会在民心面前更加低头。