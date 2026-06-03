美媒：“美国国防部可能在韩日建造部分军舰”

美国军事媒体《突破防务（Breaking Defence）》5月29日报道称，美国国防部将投入2027年预算案所含的18.5亿美元（约2.8万亿韩元）海军研发资金，在韩国和日本建造部分军舰船体。当初预计该预算将用于调查外国造船厂能否建造美国军舰的研究项目。但白宫预算管理局官员表示：“谁都不会在研究上花费18.5亿美元。这笔资金是为了筹措资产。比如护卫舰，可以向制造商购买整艘舰艇。”该官员还表示，正在考虑在韩国或日本生产最多两艘军舰的船体、机械、电气构造，由美国国防企业主导战斗体系整合的方式。该官员表示：“正在与韩华、HD现代、三星重工业等韩国造船企业及三菱重工业、川崎重工业、日本造船联合公司等日企讨论建造海军舰艇的可能性。”不过，在海外建造美国军舰很大可能只是暂时性措施。白宫正在推进中长期内韩国、日本等外国造船公司在美国新建造船厂或收购现有造船厂实现现代化的方案。根据美国《伯恩斯-托莱普逊法》，美国军舰的船体或主要部件不得在海外建造，因此需要美国总统采取暂停措施。但据悉，由于美国的造船产业力量落后，白宫正在讨论短期内从韩国、日本国内造船厂获得船体等供应的方案。预算管理局人士表示：“韩国和日本正在以比美国更低的费用建造尖端水上战斗舰。我们追求的是竞争和扩大生产力。”通过这样的过渡期措施，美国在中长期将通过外国企业的对美投资来强化美国国内的造船产业力量。对此，预计美国造船业界和议会部分人士将提出抗议。在19日美国海军领导层出席的美国议会听证会上，美国参议员安格斯·金（无党派人士、主要人物）批评说：“有人说在日本或韩国建造驱逐舰，这是最糟糕的想法。”金宝拉记者 purple@donga.com