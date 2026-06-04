平生第一次投票，19岁青年激动之余穿着校服投票……从未缺席的111岁老人

6月3日举行6·3地方选举，全国各投票站从早上6点开始排起了长队。在首尔市瑞草区瑞草高中投票所，早在开门前就有15名选民等待投票。来到此地的大学生金俊熙（音，19岁）说：“平生第一次投票，激动地穿着‘院服’就来了。投票前读了几乎所有候选人的公约。”在光州东区，出生于1915年的金正子奶奶（111）经历了日本帝国主义强占、韩国战争、民主化运动等不同历史时期，和女儿一起来到投票站。自建国以来她从未缺席过投票，说：“我一直祈祷国家能好起来。”在首尔市永登浦区大林二洞见到的来自中国延边的入籍者朴锦哲（音，61岁）和黄金华（音，62岁）夫妇表示，这是他们继去年总统选举之后第二次参加投票，“怀着爱国心和责任感行使了投票权”。各种投票认证也接连不断。大学生宋秀敏（22岁）将手背上的记票印章上传社交媒体Setlog，护士金某（30岁）用平时喜欢的卡通人物印刷了投票认证纸，盖上了填写选票印章。截至当天下午3时，共接到312件妨碍投票和骚乱等有关选举的112举报。上午7点左右，在世宗市多井洞，一名40多岁的男子没有把投票用纸放入投票箱，而是想给选举管理员看，但被阻止。他说“总统不是也这样吗”，吵闹30多分钟，最后遭警察驱离。上午11点40分左右，在庆南金海市某投票站，一名醉酒的60多岁男子说“我也要出示投票纸”，引发骚乱后被勒令回家。与投票相关的错误也接连不断。下午1点左右，在釜山市沙上区严弓洞某投票站，一名五旬男子向警方报案说：“选举人名册上已有签名，我投不了票。”警方确认是名字相同的其他选民的签错了名。在蔚山市南区玉洞，选举事务员向一选民错误地发放了两张相同的选票，结果被退还了一张。在济州市西归浦市大伦洞，一名60多岁的男子发现有人在投票站内留下选票，提出了抗议。金多仁记者、李多谦记者 daout@donga.com、gyeom@donga.com