美国预告根据《贸易法》第301条加征12.5%关税……“防止强制劳动商品进口措施不足”

美国贸易代表部当地时间2日表示，“韩国、中国、日本等54个贸易国防止强制劳动生产商品进口的努力不够”，计划加征12.5%的关税。针对欧盟、加拿大、墨西哥等6个经济体，美国认为“正在实施防止这一现象的部分努力，计划适用略低的10%关税”。美国贸易代表部计划，截止到7月6日公开征求意见，并于次日举行听证会后起征。美国贸易代表部当天发表声明称：“贸易法第301条调查对象的60个经济体都未能有效切断强制劳动产品的进口，给对美贸易带来了负担。”贸易代表格里尔表示：“不能容忍我们的贸易伙伴未能解决通过强制劳动制造的产品进口问题。这让美国劳动者在全世界‘不公平的运动场’上进行竞争。”美国贸易代表部自今年3月开始相关调查，时隔3个月出台此次措施。美国总统特朗普去年4月起对全世界征收对等关税，今年2月美国联邦最高法院作出违法判决，随后作为替代手段启动贸易法第122条，向全世界征收10%关税；但该关税的法律最大时限（150天）将于今年7月下旬到期，因而又依据《贸易法》第301条征收其他关税。美联社指出，美国认为存在问题的各国强制劳动商品有中国产棉花、多晶硅、缅甸大米、马拉维香烟、巴西牛肉等。特别是中国在少数民族维吾尔族和藏族居住的西部新疆维吾尔族进行压迫并生产棉花等。缅甸军方也迫使多个少数民族种植水稻。在被分类为世界最贫困国家的马拉维，经常让人口贩卖劳动者参与烟草种植。美国贸易代表部正在对主要贸易国的产能过剩进行单独调查。韩国也包含在该调查对象中，因此有可能面临根据其结果征收追加关税的情况。巴西作为中南美最大经济体，最近正在与中国密切接触，与美国产生矛盾，美国贸易代表部本月1日称，“巴西在数字贸易、电子结算服务等方面表现出不公平的贸易惯例，将对相当数量的巴西产进口产品征收25%的报复关税”。此外，格里尔在最近发行的国际货币基金组织下属刊物投稿中也针对韩国提出了问题。他表示，“韩国能源资源有限，没有煤炭和铁矿石，怎么能成为钢铁强国呢”，主张因为各国介入经济，美国陷入了慢性贸易逆差。安圭永记者、金宝拉记者 kyu0@donga.com、purple@donga.com