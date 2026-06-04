手冢治批判歧视朝鲜人漫画《长洞》时隔56年复刊

以《铁臂阿童木》《森林大帝》等作品闻名、被誉为“日本漫画之父”的手冢治（1928—1989年，手冢治虫）批评日本国内歧视朝鲜人的短篇漫画《长洞》，在56年后复刊。作家生前曾批判日本军国主义，并表示“作为日本人深感抱歉”。此次复刊有望引发对手冢治及其作品世界的重新审视。据《朝日新闻》2日报道，1970年在杂志《星期日每日》发表后，因未收录于作家全集而被称为稀世作品的《长洞》，当天通过法政大学出版局重新出版。《长洞》共50页，以第二次世界大战期间在岐阜县“狩山”防空洞遭受残酷劳动剥削和蔑视的朝鲜半岛出身男性为主人公。主人公战后取得日本国籍并隐瞒出身，飞黄腾达，但再次通过一系列事件经历了根深蒂固的民族歧视。《长洞》被视为手冢治唯一一部处理在日朝鲜人歧视问题的作品。生前，手冢治对日本军国主义和民族歧视持批判态度。他在在日本朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》的日文版《朝鲜时报》1966年4月16日号上，以《我想广泛呼吁》为题撰文，主张日本人应关注维护在日朝鲜人的民族教育。他在文章中写道：“朝鲜人并非因为喜欢才来到日本”“他们是日本军国主义的牺牲者，被剥夺民族历史、遭到践踏、被强征从事强制劳动”。他还说：“作为日本人的一员，我真的感到羞愧和抱歉。”该书也是法政大学出版局首次出版的漫画书。主导复刊的出版局职员赤羽健向《朝日新闻》表示：“2023年在调查电影、文化等领域对少数群体的表现方式过程中，首次接触到这部作品并受到冲击”，“最近日本排外的风气正在扩散，若阅读这部作品，或许能够审视被歧视一方的痛苦。”黃仁贊 hic@donga.com