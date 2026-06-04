驻韩美军最新侦察机“雅典娜-R”投入对朝监视任务

驻韩美军最新型侦察机“雅典娜-R”（照片）上月31日起连续两天在军事分界线以南进行对朝监视飞行。这是该机去年2月首次部署韩国后，经试运行正式投入对朝侦察任务。据Flightradar24等航班追踪网站3日消息，一架雅典娜-R侦察机上月31日和本月1日从京畿道平泽市汉弗莱斯营起飞，在军事分界线以南30至50公里上空横穿韩半岛长时间飞行。从首尔等首都圈往返江原道，同时扫描了东海和西海北方界线附近海域。据分析，该机利用搭载的最尖端传感器，收集了军事分界线一带及其以北朝军动向情报。雅典娜-R去年2月从美国本土首次向韩国部署了2架。作为同年下半年退役的驻韩美军RC-12X“护栏”侦察机的替代力量，一直在韩半岛进行试运行。护栏侦察机为涡轮螺旋桨飞机，速度慢，局限于低中空飞行，侦察半径受限，已开发30至40年，老化严重。相反，雅典娜-R以民用商务喷气式飞机为基础，搭载高分辨率合成孔径雷达等强大探测设备和通信系统，可在4万英尺（约12公里）高空最长飞行15小时以上，全天候精确跟踪监视地面和空中目标。能在更高高度长时间、对更广作战区域进行精细准确的监视。专家评价称，1架雅典娜-R可发挥2至3架护栏侦察机的作用。尹相虎 ysh1005@donga.com