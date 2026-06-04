三星重工业强化全球合作欲抢占“漂浮式数据中心”市场先机

三星重工业为抢占在海上漂浮的数据中心即“漂浮式数据中心（FDC）”市场，正加强全球合作关系。三星重工业3日表示，该公司参加1日（当地时间）起在希腊雅典举行的为期5天的全球最大船舶博览会“波塞冬2026”，于2日与希腊船东“资本”公司、英国“劳氏船级社”签署漂浮式数据中心三方业务合作协议，并与全球船东探讨了漂浮式数据中心业务合作方案。该公司还与劳氏船级社旗下咨询企业“劳氏咨询”签署谅解备忘录，对北美地区数据中心基础设施进行分析和市场评估，共同验证经济可行性并寻求合作方案。此外，1日在台湾台北举行的信息通信博览会“Innovate APAC 2026”上，也与美国人工智能服务器专业企业超微公司承诺共同开发合作。漂浮式数据中心因漂浮在海上，在振动、倾斜、盐分大气和湿度变化等恶劣环境中运行，可能影响服务器寿命。为提高在此类恶劣环境下的商品性，三星重工业将开发海上位置控制、盐分和湿度阻隔等技术，超微公司则负责验证海上环境下的服务器运行条件。三星重工业方面表示：“预计到2030年，数据中心市场规模将吸引3万亿美元（约4400万亿韩元）的资金涌入”，“漂浮式数据中心是一个机遇市场，我们将通过全球合作建立独一无二的地位。”李沅柱 takeoff@donga.com