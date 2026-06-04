“人工智能热潮”和“网站泡沫”的异与同



“没有SOXL，存量少，卖得早，心里难受。”



这是最近在股票投资社区可以看到的语言游戏。SOXL是追随美国费城半导体指数日涨落率3倍的上市指数基金（ETF）。如果美国半导体指数上涨1%，SOXL将上涨3倍，达到3%。这是指数下降时也下降三倍的高收益高风险商品。



去年9月2日为25.25美元（约38380韩元）的SOXL，当地时间2日在美国纽约股市以266.32美元（约40.4806万韩元）收盘。短短9个月时间，股价上涨超过10倍。堪称传奇投资者彼得·林奇提出的“十倍股”，即股价上涨10倍以上股票的代表。拥有SOXL的各国投资者在短期内赚了很多钱，但没能赚到的人会感到相对剥夺感。



同期，构成SOXL的英伟达、美光、超威、英特尔、马维尔等美国半导体企业的股价也暴涨。不仅是三星电子、SK海力士为首的韩国股市，日本、台湾等地也出现了以半导体企业为主的股市上涨。



这种动向与人工智能热潮有很大关系。不仅是生产有助于优化人工智能运算、最大化电力效率的特殊半导体GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理器）、HBM（高带宽内存）等的企业，而且与他们建立某种联系的企业股价持续快速上涨。



对此，部分人警告说，目前的人工智能热潮让人联想到20世纪90年代后期至21世纪初的“网络泡沫”。急剧的上升必然会导致调整，高油价、世界各地的战争和纷争等，没有形成有利于企业经营的环境，但只依靠“人工智能”两个字，各国股市正在上涨。2008年世界金融危机时，通过卖空积累巨额财富的著名投资者迈克尔·伯里、对冲基金业界的巨头保罗·琼斯等尤其令人担忧。



26、27年前也出现过类似现象。销售额和收益实际上都是“0”的企业只在公司名称上加上“.com”，就能受到很大关注。投资资金变得充裕，公开募股（IPO）就像吃饭一样。只不过，山高沟也深。2000年3月，以技术股为主的美国纳斯达克指数超过5000点，但在2年之后跌至1100点，在此期间蒸发了5万亿美元（约7600万亿韩元）。



当然也存在差异。网络泡沫主要由创业企业引领，但目前的人工智能热潮是由市价总额超过数万亿美元的“全球科技大企”主导。另外，网络泡沫当时的技术与其说是具体的革新，不如说是网络流量和用户数量的增加，但现在的人工智能技术正在彻底改变人类的生活方式。



出现了前所未有的两极化，这一点也与四分之一个世纪前不同。围绕三星电子和SK海力士绩效奖的各种争议就是代表性例子。虽然消除两极化是古今中外的课题，但有人主张民间企业发放绩效奖需要“社会大妥协”，这本身就是两极化加深的侧面，也是人工智能热潮的后续风暴。

