四年一次，请为自己的小区盖章作出评价

又到了每四年选拔一次自己小区工作人员的“选择日”。有分析认为，根据3日的选举结果，共同共同民主党能否夺回地方政府，确保国政动力，国民力量党能否守住占据优势的地方权力，成为掌权政党，将见分晓。6·3地方选举将在全国14288个投票站举行，将选出全国16名市道知事、227名基础团体长（基层政府负责人）、3968名地方议员、16名教育监等4277名地方干部。此次选举正值任期五年的李在明总统当选刚好1年之际举行，当选者的任期为4年，与李在明政府任期相同。与地方选举一起，全国还有14个地方将举行国会议员再补选。朝野政党潜在的下届总统候选人纷纷出马，预计会对今后的朝野权力格局产生影响。共同民主党代表郑清来在正式投票前一天的2日在国会召开呼吁国民记者会，鼓励投票。他说：“现在大韩民国正站在十字路口，是和李在明政府一起走向充满活力的未来，还是再次被内乱的亡灵所束缚?”他在长达6767字的对国民呼吁文中38次提到“李在明”，提出“内乱审判论”，称“为了李在明政府剩余4年，请一定要站出来投票。请对不正腐败、分裂国民的内乱政党国民力量党进行审判”。相反，国民力量党代表张东赫在首尔市永登浦区中央党部发表的对国民呼吁文中，则以“政权审判论”针锋相对。他表示：“现在应该叫停破坏经济暴走和民生崩溃暴政。如果连地方政府都易手的话，李总统的傲慢将超过最后的红线。”他还鼓励对房地产高度敏感的青年层投票说：“房价比被称为房地产地狱的文在寅（政府）时期还要暴涨。”中央选举管理委员长卢泰岳也通过谈话文强调：“选民的积极参与不仅仅是单纯的行使投票权，而是政治倾听国民意见的最强大的动力。希望这次选举能够成为牢固树立我们地区政治和草根民主主义的试金石，一定要行使宝贵的一票。”趙東住 djc@donga.com